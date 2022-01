Alejandro Moralez y Alexander Porras, dos buenos amigos de Santa Fe que se lesionaron iniciando año

En plena pretemporada y justo cuando se estaban preparando para encarar las competencias del fútbol colombiano en este 2022, los defensores Alejandro Moralez y Alexander Porras sufrieron lesiones de gravedad que los mantendrán alejados de las canchas durante varios meses.

Moralez se fracturó el peroné de la pierna derecha en el duelo de fogueo jugado entre Santa Fe y Bolívar, de Bolivia, en la sede de Tenjo y Porras se rompió el tendón rotuliano de su pierna izquierda, en el compromiso entre Real Cartagena y la Selección Colombia, en el estadio Romelio Martínez.

Más allá de que el lateral derecho fue prestado de los 'cardenales' al conjunto cartagenero para el presente año, los dos jóvenes futbolistas en mención tienen una amistad que se construyó en las divisiones menores del cuadro rojo de Bogotá.

"He estado en comunicación con 'Porritas'. La última vez fue en la mañana de hoy. Estuvimos hablando y tratando de brindarnos apoyo. Infortunadamente son cosas que pasan en nuestra profesión y los dos pensamos en la recuperación", le dijo Moralez este viernes a GolCaracol.com.

El zaguero bogotano y el lateral santandereano se conocen desde hace varios años, cuando coincidieron en equipos Sub-17 y Sub-20 de Santa Fe. Además coincidencialmente fueron ascendidos en 2019 al equipo profesional, cuando el entrenador del 'león' era el argentino Patricio Camps.

Mientras tanto, desde un hospital en Cartagena, Porras también habló de lo sucedido contra el seleccionado colombiano. "La lesión fue en un choque con Miguel Borja, al caer se me fue la rodilla y los doctores me han dicho que me operan este sábado. He recibido llamadas y saludos de amigos, entre ellos Moralez, con quien nos conocemos de Santa Fe"

Cabe señalar que los lazos de amistad entre Alejandro Moralez y Alexander Porras también se afianzaron en el último tiempo, ya que compartieron lugar de habitación en Bogotá y solían compartir más allá de los entrenamientos diarios.

Ahora, uno desde la capital y aún en el equipo de su corazón, y el otro desde tierra cartagenera adelantarán el día a día en sus recuperaciones, con la mira puesta en regresar a los terrenos de juego y seguir fortaleciendo su carrera deportiva.