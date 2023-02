Alejandro Restrepo: “Pereira vs. Nacional fue un parejo en el trámite y la serie está abierta”

Pereira comenzó perdiendo la Superliga del fútbol colombiano, luego de caer 1-0 con Nacional, este miércoles. A pesar de eso, el técnico Alejandro Restrepo tiene confianza en sus dirigidos y que lograrán darle vuelta al marcador adverso.

“Hay dos elementos importantes, uno es el juego porque hubo dos equipos porque los entrenadores decidimos cambiar las estructuras buscando sorprender y al final nos expusimos tanto que ya nos conocemos como trabajamos. El primer tiempo fue enredado para los dos, no hubo ventajas porque nos fuimos neutralizando los dos. El segundo aspecto fueron las expulsiones porque aparecen una seguidilla de errores y Andrés Felipe Román definió el partido. Ellos intentaron rematar más al arco, pero fue un partido parejo en trámite y la serie está abierta”, afirmó de entrada el estratega.

Seguido a eso, Restrepo destacó el trabajo realizado por el talentoso Yesus Cabrera, quien de a poco va entendiendo la idea de juego.

“Mientras pudo recibir en ventaja y libre fue un hombre importante porque tiene mucha calidad técnica; no terminó brillando porque no hubo una asistencia. Es un hombre trabajador que cumplió en una tarea y nos vamos contentos con su rendimiento”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alejandro Restrepo:

*El trabajo de Arley y Ángelo Rodríguez

“Si hablamos de Arley corrió todo el partido com loco, el gps arcó buenos números, se entrega como cualquiera, Ángelo trabajó todo el partido, terminó exhausto por aguantar los balones. Yesus viene en ese proceso de acumular minutos”.

*Autuori destacó el trabajo de Pereira

“Estábamos en el camerino escucharon al profesor Autuori y dijo que mostramos competitividad en todo momento y yo mientras he estado aquí les he pedido eso y eso lo mostraron. Estoy tranquilo por eso, pero por el juego no porque podemos mejorar muchas cosas”.

*Análisis del partido

“Habíamos identificado que Paulo desde que llegó ha hecho una estructura donde ocupa mucho los carriles centrales, y creíamos que si podíamos acumular pases en la mitad de cancha, darle altura a nuestros laterales podíamos tener un poco más del control de juego”.

