Alex Escobar, contundente tras derrota del América con Águilas Doradas: "El árbitro nos perjudicó"

La Liga del Fútbol Colombiano 2024-l ya está en marcha y en la jornada de este sábado 20 de enero se disputaron tres encuentros. El último de estos tuvo como protagonistas a Águilas Doradas y América de Cali, que ofició de local en el estadio Pascual Guerrero de la capital del departamento del Valle del Cauca.

Y, tras el final del encuentro que terminó por marcador de 0-1 a favor del equipo antioqueño , Alex Escobar, técnico interino del América atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

"Yo creo que a pesar del corto tiempo, le dimos seguridad al equipo en zona defensiva. No hay que reprocharle nada a los jugadores y hay que felicitarnos porque se exigieron al máximo. Por otro lado, aunque no me gusta hablar de los árbitros, me parece que este (Nicolás Gallo) dejó perder mucho tiempo y eso al final nos perjudicó", comenzó diciendo.

Por otro lado, habló del gol que le anularon Cristian Barrios y el proceso de adaptación que han tenido sus pupilos en estos días.

"Creo que el gol fue legítimo, pero en términos generales enfrentamos a un gran rival, que viene con un proceso más largo y con buenos jugadores (...) Es normal que no hayamos concretado porque la verdad no he visto a un equipo que muestre su mejor versión en la primera fecha. Después de una pretemporada corta, no es fácil sincronizar bien los movimientos de los jugadores, pero me parece que fuimos muy superiores al rival", añadió.

Finalmente, habló de las sustituciones que hizo y de la posibilidad de continuar al mando del equipo 'escarlata'.

"La entrada de Sarmiento fue fundamental porque le dio movilidad a nuestro ataque. Igualmente, sucedió con el ingreso de Valencia, que también dio profundidad en el ataque y juego entre líneas (...) Fue una felicidad muy grande volver a estar con los aficionados y contar con su apoyo. Infortunadamente, no conseguimos un buen resultado, pero considero que vamos por buen camino. Yo soy un empleado del club, estoy para lo que me necesiten y nuestras presidenta hizo un esfuerza para tener un gran equipo. Con el paso de los partidos, no tengo duda de que las cosas mejorarán", concluyó.

¿Cuándo volverán a jugar Águilas Doradas y América de Cali?