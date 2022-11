Alexander Porras: "Ha sido un tiempo duro porque me han tenido que operar dos veces de la lesión"

Alexander Porras es un lateral derecho de 23 años que se hizo conocer en el fútbol colombiano jugando para Santa Fe, tanto en la Liga de nuestro país, como a nivel internacional en competencias como la Copa Libertadores. Sin embargo, para este 2022 se decidió que el santandereano fuera a préstamo al Real Cartagena, de la Primera B, en donde se esperaba que tuviera continuidad y sumara minutos.

Pero esa meta se vio truncada por una lesión sufrida por Porras en un partido de preparación entre el cuadro cartagenero frente a la Selección Colombia, el pasado 12 de enero. Desde entonces, el joven futbolista fue operado en dos oportunidades de la ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

"Me estoy recuperando, me operaron hace más o menos 10 días, por segunda oportunidad, y luego voy a iniciar la recuperación y las terapias", indicó inicialmente Alexander Porras en charla con Gol Caracol.

¿Cómo sucedió todo esto? ¿Qué pasó tras la primera operación?

"El 15 de enero me operaron acá en Cartagena. Luego fui al control, me quitan los puntos y comienzo con sesiones de terapias y de recuperación. Me mandaron 20 sesiones de terapias, las hago y también, a la par iba a Real Cartagena a que me vieran. Luego de un tiempo, donde vimos que no había mejoría decidimos investigar qué había pasado, si algo no había quedado bien porque no podía hacer toda la extensión muscular (de su pierna izquierda), no podía hacer ni recuperación, ni la rehabilitación con normalidad".

¿Quedó con dificultad para qué exactamente?

"Yo podía caminar normal, pero el problema era que no podía correr, no podía hacer los ejercicios de recuperación bien".

¿Y ahí qué pasó, cuando se da cuenta que no avanza en su proceso de recuperación?

"Me mandan nuevos estudios, donde se detecta que no tenía toda la extensión normal de la pierna izquierda y ahí deciden que lo mejor era operarme otra vez, si la idea es seguir jugando al fútbol. Así que contactamos al doctor Anderson Berrío y él me vio, me analizó y esperábamos era la orden de AXA Colpatria (la ARL) y me operaron 20 días después".

¿Qué le dijo el doctor Berrío, por qué una segunda operación?

"Lo que me dijo el doctor fue que la sutura se había soltado, que algo estaba mal, por eso no había salido la operación de buena manera".

¿Y con el primer médico que lo operó tuvo contacto?

"No, no fue fácil hablar con él, incluso después de la primera operación no se podía contactar mucho. Su nombre es Gustavo Maxo".

Tiempos duros, de incertidumbre por lo que pueda venir...

"Claro que sí. Ha sido muy duro porque si es dura una primera cirugía, una segunda la recuperación es larga, hay incertidumbre para saber si quedo bien, si puedo volver a jugar, pero esperar que se haga la voluntad de Dios".

¿Y qué viene en su recuperación?

"Deberé seguir con terapias físicas, ganar masa muscular y volver a hacer todo de nuevo. Esperemos qué pasa".

¿Qué dicen en Real Cartagena? ¿Ha hablado con algún directivo de Santa Fe?

"Estoy esperando para hablar con el presidente (Renato Damiani), tengo contrato acá hasta el 30 de noviembre. No he tenido inconveniente alguno con los pagos. Y con nadie de Santa Fe he hablado, porque me dicen que hasta que no esté bien; no me puedo ir del Real Cartagena".

El concepto de José William Rodríguez, médico de Real Cartagena

Para tratar el tema de la lesión de Alexander Porras, el galeno del equipo cartagenero atendió un par de interrogantes de Gol Caracol.

"Alexander tuvo lesión por ruptura del tendón rotuliano en su rodilla, con reparación quirúrgica del tendón. Cursó posteriormente un ascenso cefálico de la rotula (Patela alta), por lo que se tuvo que reintervenir para hacer reposicionaniento de la rotula. Estamos atentos a evolución postoperatoria y de rehabilitación. Es protocolo institucional que ante cualquier evento de lesión o accidente laboral debe ser reportado a ARL, como lo estipula la ley", dijo el doctor José William Rodríguez.