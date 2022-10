Alexandre Guimaraes: "Me siento muy orgulloso de los jugadores del América de Cali"

América de Cali logró la clasificación a los ocho mejores del certamen tras igualar sin goles frente a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta; el entrenador de los 'escarlatas', Alexandre Guimaraes, enalteció lo conseguido por sus dirigidos y se regó en elogios hacia sus jugadores.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes tras la clasificación del América de Cali?

"Estoy muy orgulloso de este grupo de jugadores", sentenció el entrenador 'escarlata', una vez finalizado el juego en la capital del Magdalena.

El también extécnico de Atlético Nacional, club que quedó eliminado del certamen, se mostró orgulloso del rendimiento de su equipo recordando alguna época en donde fueron foco de las críticas por parte de los hinchas y la prensa: "Quiero expresar mi alegría por haber conseguido algo que mucha gente decía que este grupo de jugadores no lo podría hacer".

El estratega reconoció que planteó el juego teniendo en cuenta que una igualdad frente a los samarios podría darle la clasificación al cuadro de la capital del Valle.

"Nosotros sabíamos muy bien que el empate para nosotros era un resultado positivo, por lo tanto había que planificar el juego basado en ese aspecto, pero no salimos a empatar, salimos a controlar el juego", prosiguió el entrenador ya campeón con el cuadro del Valle del Cauca en el año 2019.

A pesar de ello, Guimaraes contó que vivió el partido con intensidad e incluso sufrimiento: "Desde que llegué al club he entendido muy bien el slogan que identifica al club, si no se sufre no es América de Cali".

Una vez clasificado a los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano, el estratega del cuadro caleño habló de sus expectativas de cara al futuro, dejando una afirmación que sorprendió a los fanáticas de los 'diablos rojos'.

"El grupo no está conforme ahora solo con haber clasificado", comentó el entrenador, dejando un claro mensaje para los demás clubes que lograron la clasificación, tales como Medellín, Águilas Doradas y Pasto, rivales de la 'mecha' en el grupo B de los cuadrangulares semifinales.

¿En qué posición quedó el América de Cali en la tabla de posiciones?

El conjunto 'escarlata' se colocó en la séptima posición con 31 puntos, mientras que el cuadro samario quedó eliminado de la fase final del torneo tras sumar 29 unidades.

Los fanáticos de los 'diablos rojos' esperan quedarse con el campeonato, tal como sucedió en la edición del segundo semestre del 2019, en la que también al mando del técnico Guimaraes lograron quedarse con el título.