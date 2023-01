Alexandre Guimaraes, técnico de América, negó haber rechazado a Hugo Rodallega: "No tengo ese poder"

El 2023 se plantea sobre la mesa como el año en el cual los jugadores con brillante pasado en el exterior serán protagonistas en la liga de futbol colombiana. Con la llegada de Carlos Darwin Quintero, Cristian Zapata y Juan Fernando Quintero, los hinchas tendrán la posibilidad de ver a futbolistas de mucha calidad. Sin embargo, Hugo Rodallega es uno de los futbolistas que no tiene club y hace poco expresó que no llegó al América de Cali por no tener la 'luz 'verde' de Alexandre Guimaraes, técnico que después insistió en que no fue así lo acontecido.

Los equipos colombianos se encuentran haciendo trabajos de pretemporada para empezar con el pie derecho su periplo en el rentado local, cuya fecha de inicio está programada para el próximo 25 de enero. Para ello también han contado con la contratación de refuerzos que le den un plus al estilo de juego de sus escuadras.

Publicidad

En el caso de América de Cali, uno de sus fichajes rimbombantes fue el de Carlos Darwin Quintero, experimentado delantero con un excelente desempeño en el fútbol de México y de los Estados Unidos. Sin duda, junto Adrián Ramos formarán una dupla de ataque temible para los rivales .

A pesar de los dos mencionados jugadores, los fanáticos querían más e insistieron en la llegada de Hugo Rodallega, quien sí tuvo contactos con el equipo, pero que no llegó y así el mismo futbolista reveló el por qué en redes sociales: "Buenas noches, hincha 'escarlata', el profe Guimaraes bajo el dedo fue lo que me dijo el señor Tulio con quien tuve una conversación hace unas horas. De antemano les agradezco de todo corazón ese deseo de verme vestido de 'rojo' créanme hice hasta lo imposible por estar con ustedes".

De esta manera, se dejaba en claro, que no era prioridad para el estratega americano, sin embargo, a la película le faltaba la otra cara de la moneda y Guimaraes no dudo en responder luego de hablar en rueda de prensa: "No soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir aquí no; ojalá tuviera ese poder, pero no lo tengo".

Con las dos partes argumentando la situación, quedó en vilo cuál fue la razón para que Rodallega no se vistiera de 'escarlata'. Lo único claro es que el atacante, que supo brillar en clubes como Wigan Athletic y Fulham, tiene el deseo de jugar en el balompié de nuestro país. Así lo hizo saber en Twitter: "Jugaría en cualquier equipo que quiera contar con mis servicios".