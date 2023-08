Alfredo Arias: "Brayan León tuvo uno de esos días negros de los que tendrá que aprender"

Medellín igualó 1-1 contra Boyacá Chicó, en condición de local, válido por la octava jornada de la Liga II-2023. Un autogol de Elkin Mosquera adelantó al DIM, pero Frank Lozano anotó el tanto de la igualdad para los 'ajedrezados', al minuto 40. Tras el compromiso en el Atanasio Girardot, Alfredo Arias, DT del 'poderoso de la montaña', habló en rueda de prensa sobre el desempeño de sus dirigidos.

"Creo que el equipo hizo casi todo, porque si hubiera hecho todo seguramente estaríamos festejando un triunfo. No la metimos, erramos muchas situaciones, inclusive un penalti y eso nos puso en la situación que nos puso hasta el final, más algunos detalles que uno no puede controlar y que son variables que existen en el juego, pero que influyen muchísimo en este también. Decisiones que nos corresponden a nosotros a veces, si no a unos terceros, por los cuales de repente hoy no podemos contar con Pons", enfatizó el estratega.

Asimismo, se refirió del tiempo de juego "La falta de continuidad de juego es alarmante, el cortar el juego con falta y no hay una amarilla, creo que se fue sin amarilla (el rival) y así otras cosas. Pero lo que podemos corregir lo vamos a tratar de corregir", dijo Arias, tras el empate de sus dirigidos.

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

*Penalti errado por Brayan León

"En cuanto a lo de Brayan, creo que se brindó como se brinda en todos los partidos, es muy elogiable y por eso, cada vez que ha estado, ha sido titular para el equipo. Hoy (lunes) son esos días negros que él va a tener que aprender a vivir, como delantero, que les pasa a todos. Creó las chances, incluso pidió el penalti y no se le dio, pero está tras de él todo el apoyo de sus compañeros

*Análisis de la jugada de Leyser Chaverra

"Lo estuve mirando y claro, seguramente los árbitros que conocen más la letra chica del reglamento, por algo lo anularon. Yo me guio por lo que se decía, está la letra y está el espíritu de la letra. ¿A quién perjudicaba la posición de Orejuela? Tocó la pelota, no. Perjudicó al arquero, no. Porque el arquero estaba incluso por delante. ¿Por qué deberían ser anulado un gol por fuera de juego? O por la directa participación que tienen, por si toca la pelota o si ese movimiento que él hace le impide la visual al arquero, no se dio ninguna de estas condicionantes. Yo creo que el fuera de juego de Orejuela no tiene influencia en el gol", finalizó el técnico uruguayo.

Con el empate 1-1 frente a Boyacá Chicó, el Medellín llegó a 15 puntos y se ubican primeros en la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Mientras que los 'ajedrezados' tienen 5 unidades y ocupan la posición 18 en la tabla.