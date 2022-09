Alfredo Arias: "Creo que la hinchada de Santa Fe debe tener esperanza en nuestro jugadores jóvenes"

En la noche de este 29 de septiembre, Santa Fe y Atlético Nacional empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 13 de la liga II 2022 del fútbol colombiano y luego de los 90 minutos se presentaron las reacciones de algunos jugadores y de los técnicos de ambos equipos.

Precisamente, Alfredo Arias, estratega del conjunto 'cardenal' habló en rueda de prensa de este encuentro y comenzó diciendo: "Dije que teníamos seis ausencias y desde el clásico no hemos podido repetir equipo inicial. No tenemos un plantel muy amplio y se nos apretó el calendario de partido por diferentes razones extradeportivas y ahora jugamos muy seguido. Eso sí, esto no es una excusa y siempre queremos ganar todos los partidos”.

Además, hizo un balance del rendimiento deportivo de su equipo y comentó que “yo creo que el primer tiempo fue para Nacional y en el segundo jugamos mejor nosotros. Al final, nos alternamos el dominio y las ocasiones de gol. Este era un rival (Nacional) que no deja muchos espacios (...) “Veníamos de un esfuerzo grande en Santa Marta, con un clima bastante adverso y un rival difícil. Nuestra planificación para el partido contra Nacional se enfocó en recuperar a los jugadores físicamente (...) Estoy seguro que los jugadores jóvenes que ahora tengo, harán nombre en Santa Fe y en el fútbol colombiano”.

Aquí otras declaraciones de Alfredo Arias:

Sobre la toma de decisiones en el último tercio del campo

“En la segunda parte jugamos en campo rival, les quitamos la pelota y eso nos permitió tener mayor efectividad y dominio del partido. Pero todavía no tenemos clara la toma de decisión en el último tercio del campo, nos falta mejorar en ese aspecto. Hemos tenido que cambiar de nómina muy seguido y eso hace que no se estabilicen los relacionamientos de los jugadores en la cancha. Espero que el equipo mejore en ese apartado, para que podamos obtener mejores resultados”.

Sobre el rendimiento deportivo de Matías Mier:

“Jamás hago un cambio viendo a un jugador mejor que otro. Matías jugó mejor que en los últimos partidos, pero en un momento del partido lo noté cansado y tomé la decisión de hacer el cambio. Mi intención siempre es mejorar el rendimiento del equipo”.

Sobre el rendimiento de Johan Torres:

“Si hay alguien que viene a ver un partido ve a Torres y dice ‘ese juega bien’. También destaco que corre, recupera balones y hace buenos pases. Es joven y está aprendiendo, pero jugó un tremendo partido. Ojalá que la hinchada tenga paciencia con él y los demás jóvenes del equipo”.