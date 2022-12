Alfredo Arias no le 'cerró la puerta' a Santa Fe: "Estoy un poco viejo, pero ojalá pueda volver"

Este miércoles, Santa Fe se enfrentó con Millonarios , en un duelo válido por la última fecha de los cuadrangulares finales. Ni el 'cardenal', ni los 'embajadores' pudieron sacarse ventajas y el premio se lo llevó Pereira, que competirá, por primera vez, por una estrella. Los 'leones' no solo perdieron la oportunidad de llegar a la final, sino que también se quedaron sin técnico, pues Alfredo Arias culminó su etapa con el 'Expreso Rojo'.

En una rueda de prensa bastante emotiva, Arias se despidió de su hinchada y de sus jugadores, a quienes recalcó de "valientes". No todo fue tristeza para Santa Fe, pues se confirmó su cupo para la Copa Sudamericana 2023.

"(Su paso por Santa Fe) Me deja las mejores sensaciones y agradecimiento. Mi papá, que ahora por suerte voy a verlo, va a cumplir 90 años y me dijo una vez, y no lo olvidé más 'en la vida hay que ser agradecido, antes que nada'. Yo doy gracias, primero a Colombia, después al Deportivo Cali, que siempre me manda mensajes, a ese plantel, a los trabajadores. Acá en Santa Fe es difícil irse cuando puedes ir a comprar al supermercado, cuando puedes salir y no esconderte de un insulto, porque eso implica nuestra profesión. Han sido respetuosos siempre, me han ayudado todo lo que han podido. Agradecer al presidente que me trajo, a la hinchada que hoy vino a alentar, hicimos el gol y deberíamos haber ganado por ellos, pero bueno, no pudimos, estábamos ante un gran equipo. Gracias a mis jugadores, que han sido tan valientes, que a pesar de no ser candidatos de nadie, aquí estábamos, hasta el último minuto peleando por una chance. Estos jugadores merecen tener esta camiseta, porque en Santa Fe siempre se jugó con valentía. Siempre hubo valientes acá, para fundar al equipo, para mantenerlo, para sacarlo campeón, para a veces no sacarlo campeón y pelear el día a día", expresó el técnico uruguayo.

¿Qué mas dijo Alfredo Arias, tras el empate contra Millonarios?

Sobre su salida de Santa Fe y lo que le dejó para su reemplazante:

"Dejé un informe, porque trato de ser siempre un profesional. Dejé un informe de los jugadores, de los entrenamientos del día a día, hemos dejado todo para que el que llegue tenga información, que es lo que necesita. No me corresponde, no voy a pedir refuerzos, el informe habla de cosas, pero el que va a decidir es el técnico que llegue. No me voy a llevar a jugadores, ahí sí que me matarían, me están perdonando la vida de que estoy dejando al equipo en esta instancia; pero hay varios que merecería llevarme, me he encariñado muchísimo con estos muchachos, pero no quiero hacerle daño a Santa Fe".

Sobre su posible regreso a Santa Fe, sus jugadores y la hinchada:

"Es verdad que estoy un poco viejo, pero ojalá pueda volver a Santa Fe algún día. Sería buenísimo. Varias veces me preguntaron '¿Cuál es el mensaje a la hinchada?', yo contestaba 'ojalá vayan, pero no les voy a decir que vayan'. La hinchada sabe cuándo tiene que ir. El otro día fueron como 30 buses allá a Pereira y fue una vergüenza, pobrecitos. Pero hoy vinieron y alentaron. Esa es la hinchada de Santa Fe que yo alguna vez vi por televisión. Ojalá no pierdan la ilusión de venir a ver a su equipo. Uno puede estar de acuerdo, o no, los técnicos que pasan, los dirigentes que pasan, pero a lo que no puede disminuir es a sus 'soldados', que son sus jugadores. No quiero decir que sea una guerra, pero en cierto modo tiene muchos parámetros que van paralelos a una competencia y necesitas que tus soldados estén fuertes. Santa Fe necesitaba recuperar la esperanza y la ilusión, y las ha recuperado gracias a esos jugadores valientes. Hicimos un buen campeonato".