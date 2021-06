Amaranto Perea: “Estamos a la expectativa de lo que va a pasar con ‘Teo’ y Borja”

El estratega del Junior de Barranquilla, Amaranto Perea, tocó varios aspectos y entre ellos se refirió a la continuidad o no, en el cuadro ‘tiburón’, de dos de sus figuras en el plantel, como lo son Teófilo Guitérrez y Miguel Ángel Borja.

Por otro lado, el entrenador antioqueño también habló, en el portal ‘El Heraldo’, de la eliminación de la Copa Libertadores y del nuevo reto internacional; enfrentarse a Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores

“Duele. Lógicamente duele, pero no nos podemos quedar en eso. En el fútbol la alegría tiene que durar poco porque hay que preparar el siguiente partido. Y la tristeza es igual. Ha sido un golpe duro porque dependíamos de nosotros, lo teníamos muy cerca y desgraciadamente no hemos podido lograr un paso y cortar con una racha negativa de muchos años en el club”.

De la Libertadores a la Copa Sudamericana

“Sí. Es que no es fácil. Muchas veces hay equipos que en los torneos o en sus ligas no alcanzan a lograr el objetivo de Libertadores. También pasa en Europa. Hay equipos que no alcanzan a entrar en Champions, juegan la Europa League y termina siendo muy exigente, muy competitiva. A nosotros nos ha tocado, desgraciadamente, una vez más. Queríamos, lógicamente, avanzar en Libertadores”.

Fichajes

“Hemos pensado en algunos jugadores. Este año, para iniciar, no llegaron todos por diferentes circunstancias, pero está claro que nosotros necesitamos dos o tres jugadores, como mínimo, para poder potenciar algunas posiciones donde creemos que necesitamos”.

“No, estamos pensando en jugadores que hoy necesitamos independientemente que se quede Miguel o se quede Teo, son jugadores que necesitamos para poder potenciar lo que yo en este caso quiero. No tiene que ver si Teo se va. Lógicamente si no está Teo o Miguel, tenemos que pensar en otros jugadores que nos puedan ayudar. De los tres jugadores o cuatro es para reforzar algunas posiciones que consideramos que debemos reforzar.

Teófilo Gutiérrez

De momento, nada. Estamos a la expectativa de lo que va a pasar. Teo sigue en esa fase de recuperación. Se le ve un poco mejor. Desde el punto de vista deportivo, Teo es uno de los grandes jugadores que tiene el fútbol colombiano. Y la otra parte, ya el aspecto económico de la renovación, ya es una situación del futbolista, su entorno y el club. Es lo que te puedo decir específicamente de Teo

Miguel Ángel Borja

Sí, ya ahí no me puedo mover. Insisto, creo que son dos jugadores importantes, de mucho talento, pero llego hasta donde llego. Ya en la parte económica imagino que el club tiene su tope, el club sabe hasta dónde llegar. En ese sentido al final nos tenemos que adaptar a la economía que en este caso determine el club.