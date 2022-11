América de Cali, blanco de burlas, a causa de la presentación de la mascota del Mundial Qatar 2022

Luego de la ceremonia de apertura que dio inicio a la Copa del Mundo Qatar 2022 , hubo un hecho especial que generó polémica en Colombia; este fue la mascota del certamen, La’ebb, un turbante blanco, física y estéticamente similar a un fantasma. Razón por la que los internautas aprovecharon para arremeter contra unos equipos, asimilándolo con el descenso.

La’ebb es la figura representativa para esta edición del Mundial, que representa la vestimenta tradicional del medio oriente, compuesta por un turbante blanco y un agal, que es el cordón negro utilizado para sostener el pañuelo tradicional utilizado por los hombres para cubrir su cabeza.

Su apariencia es similar a la de un fantasma, que, por morbo y cultura futbolística, se asocia al descenso.

Inmediatamente culminó la ceremonia de inauguración, la FIFA subió a redes sociales unas imágenes del evento, donde resaltaba La’ebb. Minutos después, la cuenta oficial de Twitter de Fortaleza FC, realizó una publicación, citando a la mascota del Mundial, para 'cargarse’ a sí mismo.

“Ya sé que otra vez no ascendí, ya no más indirectas. No sean así” fue el mensaje que acompañó a la imagen en el post, que hacía referencia a la no consecución del objetivo más importante de la temporada, que era conseguir el ascenso a la primera división para el año 2023.

Ya sé que otra vez no ascendí

Ya no más indirectas

Lo curioso es que la situación se volcó hacia otro lado y los internautas comenzaron a arremeter contra América de Cali, uno de los clubes más históricos y campeones en el fútbol colombiano, pero, que el 17 de diciembre de 2011, sentenció su primer descenso.

Sumado a eso, el conjunto caleño duro 5 años en la segunda categoría, viéndose imposibilitado de acceder no solo a competencia internacional, sino que también a hacer parte de lo más ‘élite’ del fútbol cafetero, además de ser espectador de primera, en las diferentes consecuciones de campeonatos y estrellas de sus rivales más representativos.

Luego de la publicación de Fortaleza, los usuarios de redes sociales se vieron muy activos, recordando aquel descenso y dedicándole la ‘indirecta’ del Mundial, a los ‘diablos rojos’.

¿Quién es y qué representa La’ebb?

Durante su presentación, la FIFA explicó que "La'ebb procede del metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras y que cada uno puede imaginar como quiera.

“Este turbante de color blanco anima a todos a creer en sí mismos. Es un personaje alegre y divertido, esencial para ayudarnos a atraer a los seguidores de todas las edades", concluyó la FIFA.

Además de eso, como dato curioso, L a'eeb en árabe, significa jugador habilidoso.