América de Cali, la inspiración del DT de Milan: “También me fijo en Manchester City y Liverpool”

Así como se oye y se lee: América de Cali es la inspiración de Stefano Pioli, uno de los técnicos más reconocidos del fútbol italiano y quien viene de tener un gran cierre de temporada con el Milan.

El estratega, de 54 años, a la hora de fijarse en otros equipos para su trabajo; pone al equipo vallecaucano a la par del Manchester City y del Liverpool.

"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero cuando no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali", aseguró en entrevista con 'La Repubblica'.

Una respuesta que sorprendió a propios y extraños; pues evidentemente se refería al actual campeón del fútbol colombiano, pero que ya no cuenta en sus filas con el estratega que inspiro al DT del Milan, ya que América de Cali despidió en medio de la crisis por la pandemia a Alexandre Guimaraes.

De la mano de Pioli, Milan además de terminar sexto en la tabla con 66 puntos y lograr así su clasificación a la próxima Europa League; pudo conseguir la renovación de Zlatan Ibrahimovic, su figura y quien en más de una ocasión ha elogiado el trabajo del técnico italiano.

