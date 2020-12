“América ha demostrado que sus mejores resultados han sido de visitante, va a salir campeón”

No es un secreto que América de Cali parte como claro favorito para quedarse con la única estrella que entregará este año el fútbol colombiano. Este próximo domingo saldrá al estadio El Campín con la contundente ventaja del 3-0 conseguido en el juego de ida.

Sin embargo, para Néstor ‘Palmira’ Salazar, un hombre de mil batallas en el balompié de nuestro país (con 17 clubes en su carrera ostenta el récord del colombiano que jugó en más equipos); si bien el cuadro escarlata tiene todo a su favor, cometería un grave error si ya se sintiera campeón.

Juan Guillermo Cuadrado: “Siento mucha desilusión, pero con fe de que mañana será mejor”

“Es una final a favor del América, pero no se puede confiar. Sabemos lo que ha hecho Santa Fe este año ; ha sido uno de los mejores equipos. En estos momentos es cuando deben aparecen los jugadores de experiencia como Adrián Ramos y el mensaje del técnico (Juan Cruz Real), para hablarle a los muchachos en el camerino y salir como si el partido estuviera 0-0”, le contó el exdelantero a GolCaracol.com.

Eso sí, no dejó de ser una sorpresa la goleada en la ida. “Claro, nunca me lo esperé. Yo pensé que América iba a ganar por la mínima diferencia (1-0 o 2-1), un resultado apretado. Pero salieron con convicción u de las cinco que tuvieron, metieron tres. Mientras que Santa Fe tuvo tres y no metió ninguna”.

Entonces, para ‘Palmira’ la clave estará “en mantener el arco en cero los primeros 20 minutos. Todos sabemos lo que es jugar en Bogotá y de entrada cuesta. Si lo logran, América va a ser campeón”.

Publicidad

“Este es un equipo joven, pero viendo las estadísticas América ha demostrado que sus mejores resultados han sido de visitante. Así lo hizo contra Nacional y Junior . Además, en estas instancias importa más el amor propio y los deseos de ser campeón. Esperemos que sea una buena final”, afirmó.

Y es que ‘Palmira’ no oculta el afecto que le tiene al cuadro ‘cardenal’, la penúltima camiseta que se puso en su extensa carrera, hace ya una década. “Soy hincha del América y quiero que sea campeón, pero vivo agradecido a Santa Fe. Lo llevo en el corazón. De cualquier manera, el título quedaría en buenas manos”.

“Mi paso por Santa Fe fue efímero. Apenas duré seis meses y ya estaba con mis últimos ‘cartuchos’. No fue como yo hubiera querido. Pero bueno, en lo grupal estuvimos a un gol de llegar a la final, pero perdimos contra Tolima con gol de Wilder Medina. Eso nos dolió mucho”, señaló el vallecaucano, hoy con 47 años.

Al final, no se quiso ir sin compartir ese sentimiento de salir campeón en el fútbol colombiano con el equipo de sus amores. Más allá de que también terminó dando la vuelta olímpica en 2008, vistiendo los colores de Boyacá Chicó .

“Fue un sueño cumplido. Desde muy chico lo pensé y nunca me lo imaginé. En ese momento se me pasaron todos los momentos duros que tuve que superar para llegar allí. Ese tipo de cosas me ayudaron a ser mejor. Además, la alegría fue doble porque con 27 goles terminé haciendo una gran campaña. Dar una vuelta olímpica con América es indescriptible”, concluyó.

"No nos podemos desesperar, atacar con tres o cuatros delanteros no significa que atacaremos más"