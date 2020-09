Andrés Andrade y un grito de desespero: “Llevamos dos meses haciendo paredes con un cajón”

Andrés Andrade, mediocampista de Atlético Nacional, habló con GolCaracol.com y dejó ver su inconformismo con las directivas del fútbol colombiano por todo el tiempo que se han demorado en definir el regreso del fútbol colombiano, mostrando su clara posición frente al tema en cuestión.

'El Rifle' comparó al balompié nacional con el resto de sectores que se han abierto en el país. Y, más allá de que, según el Gobierno Nacional y la Dimayor el balón en los estadios del país está cada vez más cerca de volver (incluso ya hay fechas definidas para la Superliga), el futbolista del onceno paisa no ocultó su malestar por los meses de incertidumbre.

Tulio Gómez tiene 48 horas para retractarse de sus acusaciones en contra de la Acolfutpro

¿Qué opina del pronto regreso del fútbol colombiano?

“Todo son suposiciones, no hay fechas, no hay calendario, como todo este mes. Nos activaron la fase 4, pero la única fecha que dieron es la de América vs. Junior”

En ese orden de ideas, ustedes trabajaron de manera individual este martes…

Publicidad

"Sí, todavía no habían mandado la carta de la Dimayor para poder entrenar en grupos, por cumplir protocolos entrenamos individualmente, espero ya haya llegado y poder entrenar con el grupo mañana”

¿Cómo se siente esperando el retorno de los entrenamientos grupales?

“Con muchas ansias, estaba entrando en desespero. No se le podía dar más larga a ese tema, nosotros llevábamos dos meses haciendo una pared con un cajón, algo que no es fútbol. Mañana va a ser algo motivacional y alegre poder entrenar con los compañeros”

¿Los entrenamientos individuales afectaron la parte mental y futbolística de los jugadores?

Publicidad

“La parte mental de seguro que sí, hace mucho tiempo que no jugamos fútbol. No vamos a estar con la misma condición del principio de la pandemia, pero de a poco vamos retornando. Lo que queremos es que el torneo reinicie para el bien de mucha gente, no solo de nosotros”

Jhon 'la Flecha' Gomez: "Llegamos a un acuerdo y no voy más con Boyacá Chicó"

¿Qué les dice el técnico para mantener la calma?

“Él ha hecho lo posible para tratar de mantener a los jugadores concentrado en lo que queremos. Nacional tiene un grupo de profesionales que aman su trabajo y por eso hemos cumplido a cabalidad con los protocolos. Ha sido difícil mantener la mente clara, personalmente, la motivación ya no la encuentras, porque nuestra motivación es ir al estadio, jugar, ganar tres puntos, levantar una copa”

¿Empezando los entrenamientos grupales volverá esa motivación?

“Lo que más nos va a motivar es cuando nos den un dictamen cierto de cuándo se va a jugar, qué día, qué fechas, cómo se va a jugar, qué va a pasar con los torneos, eso es lo que necesitamos todo el fútbol colombiano”

Publicidad

A usted se le mostró un poco ansioso en estos días a través de sus redes sociales…

“Sí, es una desazón que te da, de no poder jugar, trabajar, creo que todo lo ha tomado como un simple deporte, esto es mi trabajo y de muchos, el bienestar para muchas familias, de directores técnicos, inferiores, femenil, directores técnicos de barrios”

Álvaro Montero, el arquero que quiere fichar Independiente, de Lucas Pusineri

Nacional tiene que afrontar la liga, la copa y la Sudamericana…

Publicidad

“Es claro que Nacional quiere la Sudamericana, con esta pandemia queremos ser el equipo campeón después de ella, sería un lindo título y vamos a tratar de conseguirlo”

¿Qué aprendió de todo esto?

“Con esta pandemia descubrimos muchas cosas, que más fuerte nos hace más unidos, es un llamado para que se unan las directivas y los jugadores para que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones. Esto no es solo un deporte como le han llamado, es el sustento de muchas familias, los jugadores profesionales de todos los equipos nos reducimos nuestros sueldos porque sabíamos que iba a ser difícil para los clubes, accedimos a eso, pero cuando abrieron algunos sectores nos tomaron como un deporte, no como un trabajo”

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram