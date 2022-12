"Andrés Balanta nos dio triunfos, alegrías y una estrella": Luis Fernando Mena, presidente del Cali

Este sábado, se llevó a cabo el velorio del futbolista colombiano Andrés Balanta, en la sede Alex Gorayeb del Deportivo Cali . El mediocampista vallecaucano se desplomó durante un entrenamiento con Atlético Tucumán de Argentina y el cuerpo médico que lo atendió fue incapaz de reanimarlo.

Familiares, amigos, directivos, jugadores del 'azucarero' asistieron a este conmemorativo evento, para darle el último adiós al talentoso y disciplinado volante que se destacó en las divisiones juveniles de la Selección Colombia. Balanta, de 22 años, tenía una prometedora carrera futbolística por delante.

Excompañeros, como Teófilo Gutiérrez, con los que consiguió el título de la Liga 2021-II, cargaron el ataúd, 'arropado' con una bandera del Cali. Los futbolistas vistieron una camiseta negra, con el número '5' y el 'Balanta' inscriptos.

Lucas Pusineri, que se encargó de acompañar el cuerpo de Balanta desde territorio argentino hasta la capital vallecaucana, también le ofreció su pésame a la familia de Balanta. El entrenador del 'Decano' había dirigido al jugador en su etapa en el Cali, y quedó tan satisfecho con su rendimiento, que decidió ficharlo una vez llegó al banquillo de Atlético Tucumán. "Yo me lo traje hasta a Argentina; yo me lo llevo a Colombia para entregárselo a sus padres", fueron las palabras de Pusineri, finalista de la Copa Colombia 2019 con el 'glorioso'.

"Nos dio triunfos, nos dio alegrías, nos dio una estrella. No a mí, no al Cal, a toda la ciudad, a todos los hinchas", expresó Luis Fernando Mena en una conversación con Gol Caracol. Al presidente del Cali se le vio bastante afectado por la trágica e inesperada muerte del canterano.

Una gran cantidad de hinchas del 'verde' del Valle del Cauca también se acercaron a la sede Alex Gorayeb, para despedir a su campeón. Recordemos que Balanta jugó 116 partidos con el Cali, en los cuales convirtió cuatro goles y dio una asistencia. Gerardo Pelusso lo puso a debutar en el 2018, contra el Deportivo Pasto. Alfredo Arias y Rafael Dudamel también tuvieron el placer de dirigirlo.

"En el último título, recuerdo su entrega, su pundonor a la hora de correr cada pelota. Su humildad", expresó Juan David Salas, un hincha del Cali.

"Fue el primero que me recibió y me dijo estas palabras 'manito, bienvenido'. Y me lo llevo así, lo recordaré contento y feliz, como él era", recordó Aldair Gutiérrez, un excompañero de Balanta.

El sepelio de Balanta será este domingo 4 de diciembre, a las 2:00 p.m. El cuerpo del jugador será enterrado en el Cementerio Metropolitano del Sur, camposanto donde reposan los restos de Freddy Rincón.