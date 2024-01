Andrés Llinás no se olvidó de "amigo" que desde el cielo lo impulsó a nuevo título con Millonarios

En la noche del miércoles 24 de enero, Millonarios derrotó a Junior de Barranquilla con un marcador global de 2-1 por la semifinal de la Superliga. Situación que produjo emoción entre los hinchas 'embajadores' quienes están muy optimistas de cara a lo que será el rendimiento del club en el 2024.

Luego del compromiso, uno de los futbolistas que entregó unas declaraciones fue Andrés Llinás, quien no solo comentó su felicidad por ganar otro trofeo con el equipo de sus amores, sino a su vez, le dedicó el triunfo a una persona de su círculo íntimo que falleció hace unos meses: "Esto es para mi mejor amigo, que lastimosamente ya no está conmigo presencialmente. Pero sé que desde arriba va a estar feliz festejando y también a mi familia que me apoyó. ¡Los amo con todo mi corazón!", comentó el defensa de Millonarios a 'Win Sports'.

Andrés Llinás junto a Stiven Vega en el triunfo de la Superliga 2024. @MillosFCoficial

Minutos después, Andrés Llinás comentó que su amigo se llamaba Tomás Cárdenas y que había fallecido el año pasado.

Publicidad

Y es que hace unos meses el propio futbolista bogotano había compartido en sus redes sociales un mensaje donde expresó la dura despedida: "Vuela alto mi hermano. Gracias por marcarme tanto, nos volveremos a ver", dijo en su momento, en su cuenta de Instagram.

¿Qué más dijo Andrés Llinás, luego del triunfo?

El futbolista 'embajador' resaltó el buen trabajo hecho contra Junior de Barranquilla y declaró su deseo por seguir 'cosechando' más triunfos con el conjunto dirigido por Alberto Gamero. "Gracias, estamos felices, le ganamos a un gran equipo; que tiene grandes jugadores y juega muy bien, por momentos nos quitaron la pelota. Otro título demuestra el camino que estamos haciendo y ojalá vengan muchos más. No estamos conformes, con el equipo que tenemos, cuerpo técnico y los directivos, estamos para mucho más", dijo el central.

Publicidad

¿Cuántos títulos tiene Millonarios de la Superliga?

Luego del triunfo en el estadio El Campín, el equipo bogotano sumó su segundo título de la Superliga, pues ya contaba con uno cuando derrotó a Atlético Nacional a principios del 2018.

Ahora el equipo de Alberto Gamero buscará seguir por la senda de la victoria en el campeonato local, tras haber goleado 5-0 a Independiente Medellín en la primera fecha.

¿Cuándo juega Millonarios?

Publicidad

Millonarios se medirá con Bucaramanga en la segunda jornada de la liga colombiana, el próximo domingo 28 de enero a las 8:20 p.m. (hora de Colombia) y aún se está a la expectativa si el timonel samario colocará a los mismos jugadores que estuvieron en la final contra Junior de Barranquilla o si por el contario les dará algunos días de descanso.