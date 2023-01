Andrés 'Manga' Escobar: "Yo en el Cali jugaría gratis, así se lo dije al presidente del club"

Andrés ‘Manga’ Escobar se confesó en las últimas horas y contó que anhela volver al fútbol colombiano, en especial al Deportivo Cali, donde según él jugaría hasta “gratis”.

El experimentado atacante, quien viene de estar en Islandia, donde tuvo algunos líos judiciales, se refirió también a lo que le pasó en el país europeo en el año 2022.

Publicidad

“Yo me encuentro en estos momentos en mi casa en Cali, pude llegar a un acuerdo en Islandia, aunque en el proceso sigo abierto. El abuso que cometieron conmigo el Gobierno de Islandia fue muy grande, prácticamente me dejaron en la calle. Llegó un momento en que yo me iba a morir allá”, afirmó de entrada en el programa 'Deportes Sin Tapujos', sobre el proceso por supuesto abuso sexual territorio europeo.

Pero ‘Manga’ Escobar piensa en su presente y en lo quiere para el 2023, que es volver a las canchas, y ojalá hacerlo en el balompié de nuestro país.

“Lo único que quiero ahora es volver a jugar fútbol y que me den una oportunidad. Soy jugador libre y estoy entrenando de manera personal. Hubo un acercamiento con el presidente del Deportivo Cali, y yo le dije que jugaba hasta gratis”, dijo.

Cabe recordar que Escobar ya militó en el equipo ‘azucarero’ en el inicio de su carrera, estando desde 2008 y hasta 2011, en su primera etapa. Luego ‘Manga’ dio el salto al Dinamo de Kiev, de Ucrania, pero regresó en el 2012 a las toldas del cuadro vallecaucano.

Publicidad

De hecho, el atacante tiene en su palmarés un título de Copa Colombia 2010 con el Deportivo Cali, uno de los equipos en los que mostró su mejor versión.

Además, Escobar se mostró reflexivo en esta entrevista y ante las polémicas que han empañado su carrera como futbolista profesional, aseveró que "he crecido mucho con persona a raíz de los tropiezos que he pasado".

Publicidad

En el fútbol colombiano ‘Manga’ también ha estado en Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo. A eso hay que sumarle que a nivel de Selección Colombia hizo parte de la 'tricolor' Sub-20 que disputó el Sudamericano de la categoría en 2011, en nuestro país.