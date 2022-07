Andrés Román: "Quiero dejar un precedente en Atlético Nacional, no que solamente pase por el club"

Andrés Felipe Román fue una de las sorpresas del mercado de pases en el fútbol profesional colombiano , al pasar de Millonarios a Atlético Nacional, dos equipos grandes del país y que tienen una fuerte rivalidad.

El lateral fue presentado hace una semana en el conjunto 'verdolaga' y aunque ya estuvo convocado, precisamente para el encuentro contra su exequipo el pasado sábado, todavía no ha tenido minutos en cancha.

Este jueves, Román habló en rueda de prensa sobre su llegada al club y la adaptación que ha tenido a la nómina.

"Estoy muy contento, el recibimiento del grupo ha sido muy bueno, me han tratado de la mejor manera. Estoy muy motivado, a nivel físico voy cogiendo la forma. Me he sentido bien durante los últimos entrenamientos, tengo ganas de jugar y espero tener algunos minutos en el próximo partido. El talento humano que tiene Atlético Nacional hace más fácil acomodarse al sistema", fueron las primera palabras del defensor bogotano, en la atención a medios.

"Es la misma exigencia que en Millonarios, porque los objetivos son los mismos, se trabaja de una manera intensa", añadió Román, sobre la intensidad en los entrenamientos y los logros a conseguir con Atlético Nacional.

"Revisamos todas las ofertas. No solo se vio el factor económico, sino también el tema de crecimiento. Creo que aún me faltan unas etapas por quemar, quiero poder hacer una buena presentación representando a Atlético Nacional, ese fue uno de los pilares para venir acá", acotó el futbolista de 26 años sobre cómo se dio su llegada al club de la capital de Antioquia.

"Con Yerson Candelo creo que la competencia va a ser bastante interesante, es un excelente jugador, con buenas condiciones. Espero que podamos complementarnos para sacar lo mejor de cada uno, creo que eso es lo que potencia el rendimiento, no solo de la posición, sino del grupo en general", señaló Román, haciendo referencia a la disputa que tendrá con su compañero por el puesto de titular.

"Quiero dejar un precedente de que estuve acá, no solamente que pasé", finalizó diciendo el jugador, sobre lo que espera hacer en el equipo.