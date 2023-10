Arquero de Real Cartagena y la invasión de los hinchas: "Se manejan pasiones y uno es vulnerable"

Sebastián Duque, golero de Real Cartagena, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ contó a detalle lo que sucedió el pasado jueves en el estadio Jaime Morón, cuando hinchas ‘heroicos’ ingresaron al terreno de juego y lo agredieron físicamente.

Y es que, frente al mal momento deportivo del equipo, sumada a la derrota en condición de local con Fortaleza, la afición de Cartagena no se ‘aguantó’ más y reaccionaron de manera violenta. Respecto a esta situación, Sebastián Duque tomó la palabra.

"Es una situación difícil, digamos que nunca a lo largo de mi carrera había vivido algo así, uno entiende un poco el malestar de la gente, pero uno como jugador no quiere pasar por esas cosas, uno no se las imagina hasta que realmente lo vive. Luego de que pasa uno dimensiona la gravedad del asunto y uno puede ser vulnerable, se manejan pasiones, pero al final nosotros somos profesionales de esto, amamos lo que hacemos y no queremos pasar por estas circunstancias”, indicó el guardameta de Real Cartagena.

Sumado a eso, el futbolista ‘heroico’ detalló que él no fue el único es ser agredido por los hinchas que saltaron hacia el campo: “Dos compañeros también recibieron golpes, al ver cómo la gente venía y reaccionaba a uno le daba temor, yo estaba llegando al túnel, pero son cosas que uno no quiere que pasen y desafortunadamente a mí me tocó vivirlo”.

Hinchas Real Cartagena - Foto: pantallazo redes sociales

*Otras declaraciones:

¿Por qué no decidió regresar al terreno?

“Creo que fue difícil lo que vivimos, veníamos con mucha ilusión porque sabíamos lo que nos estábamos jugando, uno no quiere que pasen las cosas que pasaron. El profe junto conmigo toma la decisión de que era lo más sano y uno entiende, en ese momento no estaba pensando en el partido sino en todo lo que sucedió”.

Su continuidad en el equipo...

“Tengo contrato todavía, estamos en los cuadrangulares, tenemos todavía una opción y tenemos toda la ilusión de que podamos lograr ese sueño”.

La reacción de su mujer y familiares...

“Con mi esposa fue difícil porque estuvo en el estadio presenciando eso, tuvo que salir a la casa sin saber lo que estaba pasando, pero logré comunicarme con ella dentro del camerino. Mis padres estaban viendo el partido por televisión y estaban muy preocupados por el malestar de la gente”.

Su agresión...

“En mi caso fue agresión a puño limpio, no vi ni cuando me golpearon, no he querido ver videos ni nada de eso, hablo lo que vi, fue todo muy rápido y obviamente un poco triste por eso”.

Los directivos...

"Ellos están muy preocupados por lo que pasó, suena irónico pero gracias a Dios no pasó a mayores, no debería suceder esto, pero solo fue la calentura del momento".