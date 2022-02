Arrancó la Liga femenina del fútbol colombiano: Llaneros, Cali y Bucaramanga empezaron ganando

Terminó la espera y este viernes rodó el balón en la primera fecha de la Liga femenina del fútbol colombiano 2022. Allí, un total de seis equipos vieron acción en los diferentes estadios del país, a la espera de que otros compromisos se desarrollen este sábado 19 de febrero.

El día empezó con una sorpresiva derrota de Atlético Nacional. Llaneros ganó 2-1, con goles de Sandra Carolina Ibargüen y Gabriela Ureña, en el estadio Bello Horizonte, haciendo respetar su casa. María Agudelo anotó para las 'verdolagas', que habían empezado arriba en el marcador.

Posteriormente, en el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali se hizo fuerte, imponiéndose con un contundente y sólido 2-0 sobre Atlético Huila. Las futbolistas que inflaron las redes fueron Ingrid Yobana Guerra y Manuela González, a los minutos 21 y 69 del compromiso.

Por último, el arranque de la jornada número uno de fútbol femenino en nuestro país, en el 2022, se cerró con el batacazo del Atlético Bucaramanga, que derrotó 0-1 al Independiente Medellín, gracias al tanto de Karen Lorena Balcázar, cuando se jugaba el minuto 64.

¿Cuáles son los partidos restantes de la primera fecha de la Liga femenina del fútbol colombiano?



Real Santander vs. Millonarios (sábado 19 de febrero)

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira (sábado 19 de febrero)

Fortaleza vs. Orsomarso (lunes 21 de febrero)

Deportes Tolima vs. La Equidad (lunes 21 de febrero)

Cortuluá vs. Junior de Barranquilla (martes 22 de febrero)

¿Cuándo se jugará la segunda fecha de la Liga femenina del fútbol colombiano?

Empezará el 25 de febrero, con los duelos La Equidad vs. América de Cali y Atlético Huila vs. Independiente Santa Fe. Luego será el turno de Atlético Bucaramanga vs. Llaneros y Millonarios FC vs. Deportes Tolima, el 26 de febrero. La fecha terminará con Deportivo Pereira vs. Fortaleza, Atlético Nacional vs. Cortuluá, Orsomarso SC vs. Independiente Medellín y Junior FC vs. Real Santander.