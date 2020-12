Fabián Ángel es el boyacense más juniorista de todos . Nacido hace 19 años en Sogamoso, se formó en la cantera de Barranquilla FC y este 2020 logró debutar en la máxima categoría del fútbol colombiano, vistiendo los colores del cuadro ‘tiburón’.

“No lo tenía pensado a principio de año porque me habían devuelto al Barranquilla y la idea era terminar ahí. Pero pasó lo de la pandemia y Julio Comesaña me llamó , me brindó confianza y pude aprovechar la oportunidad. Infortunadamente el ‘profe’ se fue, pero me siguieron dando la oportunidad y sigo trabajando porque quiero triunfar en este club, al que llevo en el corazón”, le dijo de entrada a GolCaracol.com.

Y es que Fabián Ángel ha sido uno de los jugadores que le han puesto el ‘pecho a las balas’ (disputó los últimos 6 partidos) ante las constantes bajas que viene sufriendo Junior por la carga de partidos y, para colmo, tras los contagios para coronavirus (hasta este momento hay 8 jugadores). Esto obligó al técnico Luis Amaranto Perea a recurrir al resto de su plantilla.

“Nos encontramos anímicamente bien, pero sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Así tengamos media plantilla contagiada, Junior va a dejar la vida contra América porque eso no es excusa para no aprovechar la oportunidad tan bonita que tenemos de clasificar a nuestra cuarta final consecutiva”, señaló.

El juvenil mediocampista sabe que debe redoblar esfuerzos, “mostrar compromiso y ser muy solidario con el compañero porque seguramente no seremos muchos ese día, entonces hay que ir a cada balón como si fuera el último”.

“Para Junior las cosas nunca han sido fáciles, siempre hay que remar contra muchas adversidades. Pero este es un equipo que tiene mucha categoría y jugadores que están comprometidos. Somos el único club que está en tres torneos y vamos a pelearlos todos. Este domingo tenemos la primera ‘final’ y la ganaremos con más cojones que fútbol”, añadió un ilusionado Fabián Ángel.

Por eso, este boyacense no ocultó su orgullo de vestir los colores del equipo barranquillero. “Es un plantel que ha hecho un trabajo demasiado bueno y se han notado en las últimas tres finales que jugó, donde ganó dos. Ser parte de esto me llena de motivación. Las cosas se vienen haciendo bien y espero seguir aprovechando cada oportunidad”.

