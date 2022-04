Atlético Nacional cumple 75 años y Emilio Gutiérrez rinde homenaje con recuerdos, grandeza y orgullo

El mes de abril parece estar destinado a ser especial para Emilio Gutiérrez. El 23 de dicho mes, pero en 2021, fue anunciado como nuevo presidente de Atlético Nacional, en reemplazo de Juan David Pérez, cumpliendo uno de sus sueños, al ponerse al frente del equipo de sus amores, ese que lo enamoró del fútbol, gracias a las "noches mágicas" que vivió como hincha.

Pero no es la única casualidad. Y es que el cuadro 'verdolaga' fue fundado también en dicho mes, para ser exactos, el 30 de abril de 1947. Por eso, este sábado es día de celebración en las toldas antioqueñas, siendo un día más que especial para el actual presidente, quien no solo recuerda los momentos vividos, sino que además tiene claro sus objetivos en esta faceta.

Publicidad

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, no ocultó su felicidad por estar al frente de esta institución, el legado que espera dejar en su mandato, cómo lo vivía siendo aficionado y, ahora, en este cargo, el jugador que más lo marcó y con el que se sintió plenamente identificado y envió un mensaje a los millones de seguidores del 'verde paisa', a quienes les agradece.

¿Qué significa hacer parte de la institución, en este día?

"Es un honor poder no solo vivir esta fecha tan especial, sino todo lo que conlleva. Estas fechas traen recuerdos, acercan a quienes fueron importantes para la institución y es un aliciente que cumplamos otro año más. Todos los que estamos en la institución, queremos representarla de la mejor manera, estando a la altura de estos 75 años que nos enorgullece."

Publicidad

A lo largo de estos 75 años, varios han dejado su huella, ¿Cuál quiere que sea la suya?

"Lo que queremos siempre es sumar títulos. Ahora, el calibre de los mismos, lo determina la calidad del trabajo hecho en el día a día. Dentro de las tres competencias que participamos, ya logramos la Copa. Por supuesto, y sabemos, que la Liga es más importante. Y claro, la Copa Libertadores es lo máximo, competir y luchar con los mejores de Sudamérica."

¿Ese considera que sería su mayor legado?

"Llegar hasta allá, cuesta; eso lo refleja las pocas veces que Colombia ha conseguido ese título. Entonces no empezamos de adelante hacia atrás, sino primero asegurar lo local, obtener los títulos y que eso sea el punto de partida para así competir a nivel internacional. ¿Qué me gustaría dejar? Un club ganador y una manera de trabajar que al ganar sea sostenible."

Publicidad

En medio de esta celebración, ¿Qué lugar tiene Atlético Nacional en su corazón?

"El más alto y privilegiado. Es el equipo que me abrió los ojos al fútbol, que me enamoró. No solo me ha sucedido a mí, sino a todos y es que ha habido noches mágicas, situaciones en las que han ido creando la hinchada más grande del país y esa es la responsabilidad que tenemos todos los que hacemos parte de esta institución, de manera directa o indirecta."

Dejando un 'granito' en lo personal y laboral...

"En gran medida, este club ha marcado el camino que, a nivel profesional y personal, he transitado. Ahora, como decía en la anterior respuesta, acá la hinchada también juega y cumple un rol fundamental de ir construyendo esas noches mágicas que lo enamoraron a uno y con la grandeza que realmente tiene a nivel no solo nacional, sino continental."

Publicidad

Hablando de esas "noches mágicas", ¿Cuál es el recuerdo que más presente tiene con Atlético Nacional?

"Voy a decir tres que están vinculados con ese comienzo de enamorarse del club. Primero, la final de la Copa Libertadores, en 1989; luego el título de 1994, que viví en el estadio, en un clásico, con un gol en el último minuto, de Juan Pablo Ángel; y, por último, en 1995, el gol de René Higuita a River Plate, que también lo ví, de cerca, porque ese día estaba en el estadio."

De esos momentos, ¿Alguno que se asemeje, desde que es presidente del club?

"Eso lo enamora a uno del club, y son los momentos por los que tenemos que trabajar. Lo bonito es que todo va conectado. Desde que lidero al equipo, a una mucha menor escala, pero ha habido destellos de eso, con momentos especiales como la de ganar la Copa, el triunfo reciente sobre América de Cali, o el clásico con estado lleno y la gente muy conectada."

Publicidad

¿Lo ha sufrido más como hincha o como presidente?

"Cuando uno está en una posición en la que estoy, el fútbol se sufre más, en especial, por lo que significa las horas después de los partidos. Como hincha y directivo, el antes y durante tiene similitudes, ya que hay un interés genuino de conseguir la victoria y estar conectados emocionalmente con que se logre, ya en el después de, se cambia un poco el asunto."

¿Cuál es la diferencia exactamente?

"Tiene que ver con que el partido ha acabado y esa conexión con el equipo continúa de una manera mucho más directa por lo que significa reflexionar sobre lo que ha pasado y las repercusiones hacia adelante. Hay diferentes efectos, entonces no necesariamente digo que se sufre diferente, pero sí esa faceta después de los partidos cambia bastante."

Publicidad

A lo largo de estos años de historia del club, ¿Con cuál jugador o entrenador se sintió más identificado?

"El jugador que marcó mi niñez y era mi ídolo, es Andrés Escobar. De igual manera, luego lo que ocurrió, me marcó más, en todo lo que fue mi sensación con el fútbol y, por eso, lo resalto, pero también por la generación dorada de Atlético Nacional como René Higuita o Francisco Maturana. Ahora, Andrés tuvo un impacto grande, en cómo veía el fútbol."

Están de cumpleaños, ¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

"Recordarles que entre todos hacemos memorables los momentos que vivimos con Atlético Nacional. En el momento que estamos juntos y empujando hacia el mismo lado, aparece la magia y podemos ir marcando momentos. Entonces todos a sumar y a soñar con que podemos conseguir más y más para este club que es lo que todos queremos."