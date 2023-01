Atlético Nacional tendrá que esperar para enfrentar a Alianza Lima: la lluvia aplazó el compromiso

La 'noche vergolaga' se vio empañada por la fuerte lluvia que está cayendo sobre el Atanasio Girardot. El evento realizado por Atlético Nacional para presentar al plantel profesional de su equipo masculino y femenino que competirá en el 2023, al igual que la indumentaria que vestirán en sus diferentes competiciones, no ha podido cerrar con su 'plato fuerte'.

El cierre de esta celebración del conjunto paisa, tenía presupuestado un partido de fogueo contra Alianza Lima, que estaba programado para iniciar a las 8:00 p.m., no obstante, el diluvio no ha permitido que el compromiso inicie.

La gramilla del máximo escenario deportivo de Medellín está inundada, motivo por el cual no se puede disputar el compromiso hasta el momento. No obstante, se espera que los oficiales a cargo del compromiso revisen el estado de la grama en los próximos minutos para determinar si se podrá jugar o no.