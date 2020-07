"Aún no hay ningún acuerdo para la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor"

El tema de la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor continúa. Este martes, uno de los voceros en la negociación habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y dio detalles de cómo va este proceso.

Se trata de Walter Ante, presidente de Orsomarso, quien se refirió a la indemnización que se ofreció y la que pide el actual máximo dirigente del ente que rige el fútbol colombiano a nivel de clubes.

“Estamos en un proceso de negociación desde la semana pasada, con otros tres presidentes (Hernando Ángel, Carlos Ferreira y Eduardo Méndez), para llegar a un acuerdo entre los clubes a ver cuánto le podríamos pagar a Jorge Enrique Vélez”, explicó Ante de entrada.

Vea acá más declaraciones del presidente de Orsomarso, Walter Ante:

*La propuesta

“Mi posición fue clara, que teníamos que pagar sus prestaciones sociales y la indemnización y ahí comenzaron las diferencias, porque el doctor Ángel (Hernando) dijo que teníamos que darle mas plata (a Jorge E. Vélez) por su buena gestión”.

*La indemnización

“Nosotros no podemos desbordarnos, ni comprometer una plata de 36 equipos. Teníamos que ser responsables con lo que íbamos a dar, no nos pusimos de acuerdo entre nosotros con esa cifra”.

*Respuesta de Vélez

“El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, le expresó nuestra posición a Vélez, alrededor de 20 llegamos a un acuerdo y le propusimos una cifra y él dijo que no lo aceptaba. Además que él ponía unas cifras desbordadas, con relación a lo que estábamos ofreciendo”.

*¿Hay acuerdo?

“A esta hora no hay ningún tipo de arreglo con Vélez, no hemos logrado el acercamiento a la propuesta, si el presidente no cede en sus pretensiones nosotros simplemente vamos a la asamblea y en el seno de la asamblea que tomemos una determinación de la salida con el valor que se le debe pagar. Muchos (presidentes) han expresado que debemos darle la parte legal únicamente”.

*Otros detalles

“Por el silencio nunca lo dijo de esa manera, Vélez nos comunicó por intermedio de Ferreira que debíamos pagarle lo que él pedía por haberle dañado su buen nombre. Dijo nos iba a demandar, pero ahí él tiene que entrar a demostrar en qué se le ha dañado su buen nombre, nosotros hemos cuestionado su administración, más nunca se ha hablado de algún tipo de dolo”.

