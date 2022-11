'Bolillo' Gómez ya advirtió: “Si no me va bien con el Bucaramanga, tengo que dejar el fútbol”

El pasado 16 de noviembre, el Atlético Bucaramanga anunció la llegada de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez al banquillo 'leopardo', tras la salida de Armando Osma. La afición de los 'búcaros' se ilusionó con este nombramiento, pues su club viene en ascenso, clasificando a uno de los dos cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Gómez, que salió de la Selección de Honduras, tras no conseguir un boleto al Mundial Qatar 2022, llegó motivado a la liga nacional. El antioqueño volverá a dirigir en nuestro país tras su paso por el Independiente Medellín, donde conquistó la Copa Colombia 2020, tras vencer por penales a Deportes Tolima en la gran final.

“Era de los que pensaba no dirigir en Colombia porque tenia opciones de salir otra vez, no las tenía claras, pero en la forma en que me llamó el presidente es de mucha honra. ¿El reto? Si no me va bien aquí, tengo que dejar el fútbol. Bucaramanga no es una plaza chica, tiene un estadio bueno, tiene camiseta y una de las cosas que yo me guio es que tiene ídolos. Hay equipos en el FPC que son nuevos y no tienen ídolos. Por aquí han pasado jugadores importantes como Flórez, Suárez, Barrios y Ortiz”, empezó diciendo el 'Bolillo'.

Gómez le mandó un mensaje a la dirigencia bumanguesa, pues le exigió un buen plantel para poder competir y "ser favorito". El exentrenador de Atlético Nacional y Santa Fe habló de tres jugadores en específico que quiere retener: Juan Camilo Chaverra, Dayro Moreno y Sherman Cárdenas.

“Me gustaría que se quedaran. Son tres hombres que han sido importantes, todo depende de sus arreglos y ojalá lleguen a un acuerdo con la institución pero es una situación muy difícil y que le toca al presidente hablar de ese tema. Son tres futbolistas que han sido importantes, uno es un goleador, el otro es talento y el otro es un muy buen arquero”, expresó el DT, de 66 años.

“Hacer historia con Bucaramanga es lo que más sueña uno ahora que está acá. Tenemos que hacer muchas cosas, no está fácil, estamos como en un comienzo. Tenemos que armar un buen equipo, si no hay uno, ¿Qué hago yo?. Esos son los temas que estamos tratando, eso es uno de los trabajos que ya se empezó a hacer; las necesidades del equipo en cuanto a futbolistas. Usted sabe que una sola persona no puede, tiene que ser todo el mundo. Después, Brasil es favorito porque tiene a Neymar y los grandes jugadores; o sea, nosotros vamos a ser favoritos siempre y cuando tengamos una buena nómina", concluyó.