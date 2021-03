Deportivo Cali no pudo en Manizales. Hace cuatro jornadas que no gana y este sábado terminó empatando 0-0 con Once Caldas, por la fecha 11 de la liga del fútbol colombiano.

En el estadio Palogrande, el equipo blanco se mostró superior y solo le faltó a la hora de la definir eficacia. Tanto así, que el arquero Humberto Acevedo fue la figura del encuentro.

Noticia en desarrollo…