Carlos Bacca: "Arturo Reyes tenía la ilusión de que volviera a Junior, pero lo sacaron"

Si hay alguien que sueña con volver a ponerse la camiseta de Junior de Barranquilla es Carlos Bacca, actual delantero de Granada y quien lleva años 'rompiéndola' en el fútbol de Europa.

El jugador nacido en Puerto Colombia, Atlántico, atendió a 'El Heraldo', antes de regresar a España para sumarse a los trabajos con el cuadro 'rojiblanco', y reveló detalles inéditos de lo que pudo ser su vuelta al balompié de nuestro país, a mitad del 2021.

"Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron. Era con el único que hablaba en su momento, cuando era técnico del equipo. Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto", expresó el porteño.

Y agregó: "Puedo decir que hablé con Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí. Con los directivos no tuve contacto. Tengo buena relación con ellos, pero no se habló de volver. Saben que tengo contrato con Granada y respetan eso".

Sobre una posibilidad de regresar a mediados del 2022, un rumor que tomó fuerzas en las arcas 'tiburonas' en las últimas semanas, Bacca también habló.

"Podemos decir que tengo un contrato con el Granada de dos años, todavía me queda año y medio. Me queda este medio año y por medio de objetivos, un año más. Yo creo que puedo cumplir los objetivos, por eso digo que me queda año y medio. Siempre estamos abiertos. Las puertas las tengo abiertas para Junior, soy hincha y, como siempre digo, me quiero retirar ahí. Cuando los directivos quieran me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos a Junior", indicó.

Y concluyó: "No, no. Todavía tengo la idea. Cada vez que vengo a Barranquilla, me dan las ganas, la alegría y la motivación de estar en Junior, de jugar con la camiseta de Junior. A la familia también, pero todo es en el tiempo de Dios. Hace seis meses se pudo dar la posibilidad, pero no se concretó porque Dios lo quiso así, ahora estamos en el Granada con mucha ilusión y siempre abiertos a lo que pueda pasar".

Granada está ubicado en la posición 12 de la tabla de la liga española; volverá al ruedo este domingo 2 de enero, cuando visite a Elche, de Johan Mojica y Helibelton Palacios, a partir de 10:15 a.m., de nuestro país.