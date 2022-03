Carlos Bolívar dejó los cascos y las motos para ser utilero en Junior: "Este trabajo cambió mi vida"

"Este trabajo es fenomenal, me cambió la vida 360 grados", así se podría resumir el sentimiento de Carlos Bolívar, quien pasó de ser mototaxista a ser utilero de Junior en un 'abrir y cerrar de ojos', en este 2022.

Mucho se habló de la llegada de Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe, Daniel Giraldo y demás estrellas a la institución de Barranquilla, pero una historia para contar en los 'tiburones' es la del popular 'Boli', quien es una de las últimas incorporaciones del elenco 'currambero'.

Algunos recordarán que, el pasado 14 de septiembre de 2021, los integrantes del plantel 'rojiblanco' tuvieron que arribar al aeropuerto Ernesto Cortissoz en motos y no en el bus que suelen transportarlos, debido a manifestaciones que se realizaban en la ciudad ese día.

Pues bueno, entre ese grupo de mototaxistas se encontraba Carlos Andrés Bolívar Villa, quien llevó a Sebastián Viera en su vehículo de dos ruedas y hoy es utilero del conjunto costeño.

"Eso es una anécdota que está escrita a nivel mundial y luego los jugadores sacaron los tres puntos a Medellín. A todos los mototaxistas de ese día, nos llevaron después al estadio y nos trataron muy bien", recordó, muy emocionado, Bolívar Villa aquel momento.

¿El día que transportó a los futbolistas, se habló algo para su vinculación al equipo?

"Ahí no pasó nada, porque el equipo de utilería estaba lleno. Después es que uno de los utileros renunció y se va de Junior; ahí es donde entró la llamada de Junior para contratarme".

¿Cuando lo contrataron, qué sintió?

"Fue algo extraordinario, no estaba preparado para eso. Son cosas que le pone Dios a uno en el camino. El trabajo que tenía era durísimo, ahora estando en una empresa, todo cambia".

¿Qué le dicen sus amigos, familiares, al verlo trabajar en el Junior?

"Están orgullosos. Siempre he sido una persona que vela por la gente y ellos al verme así ahora están felices y contentos. Mis compañeros de trabajo también. Muchos se sienten representados en mí".

Le cambió la vida totalmente...

"Es genial, ahora todo es hoteles, aviones. Antes yo peleaba por coger una carrera en la moto, por ahí me dicen que ahora ando es en la carrera para no perder los vuelos en los aviones (risas), pero todo es con humildad. Me he sentido muy bien en este tiempo y trato de aprovecharlo al máximo".

¿Cómo puede describir su trabajo en Junior?

"Este trabajo lo quiere todo el mundo y más en pandemia, que todo es difícil. Todo me ha parecido fenomenal, resalto el trato del cuerpo técnico y de todos los jugadores y jugadoras. Esperé tanto por este sueño y se me dio. Debuté en Tuluá y cuando escuché el himno de Colombia, me ericé".