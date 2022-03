Carlos 'el Pibe' Valderrama: "En el fútbol colombiano hay talento, pero nos falta es organización"

Cada vez que aparece para hablar, Carlos 'el Pibe' Valderrama levanta polvareda. Sus palabras son cargadas de sinceridad. El otrora '10' de la Selección Colombia llama cada cosa por su nombre y así analizó lo que pasa en nuestro balompié, que ya vio salir a Millonarios de la Copa Libertadores 2022 a manos de Fluminense.

"Acá hay que organizar las cosas. Nacional fue dos veces campeón de la Libertadores porque armaron equipo para eso. Once Caldas también tenía equipo para pelear y ganó. Nosotros en Junior nos quedamos en la semifinal por un penalti. Hay que hacer como hacen los brasileños y los argentinos que arman sus nóminas para pelear la Copa", dijo Valderrama en conversación con el equipo de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Publicidad

En el mismo hilo conductor de la charla, el samario también le dio un vistazo a las fallas que se pueden estar presentando en los procesos que se dan en el fútbol de nuestro país.

Publicidad



Así el 'Mono' agregó que "acá somos fábrica de jugadores, nosotros por talento nos tenemos problema, pero nos falta organización, no la tenemos. Los directivos no se preparan, no quieren a las instituciones. Hoy hay equipos sin sede, eso es increíble".

Mientras que se preparaba para participar en una actividad social y deportiva en Barranquilla, 'el Pibe' Valderrama agregó que "acá el jugador sale, todos los años salen, las puertas se abrieron para el exterior. Es más fácil ahora, un jugador hace dos túneles y lo venden".

Publicidad

¿A qué se dedica Carlos 'el Pibe' Valderrama?

Carlos 'el Pibe' Valderrama ahora se dedica a participar en actividades publicitarias en nuestro país e incluso a nivel internacional. Además tiene su propio canal de Youtube, en donde entrega sus opiniones personales sobre la actualidad del fútbol colombiano. Según dijo este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', también sigue con su escuela de formación con 100 niños.