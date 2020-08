Carlos Mario Hoyos y su recuerdo de Vladimir Popovic: "Fue un padre, un amigo, siempre nos valoró"

Carlos Mario Hoyos, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contó todo lo que sintió en el momento de enterarse sobre la noticia del fallecimiento de Vladimir Popovic, quien fuera su director técnico en el Deportivo Cali, en el año 1985.

“Fue muy triste, ayer cuando recibí la noticia y hablé con el sobrino del 'profe' Popovic para mirar los detalles de todo lo que pasó me puse muy triste. Vladimir Popovic fue un padre, un amigo, a parte de ser nuestro entrenador, nos valoró en todo sentido. A mi me tocó mucho porque el 'profe' me distinguió a mí para ser el capitán del equipo, por encima de muchos otros jugadores con un talento impresionante. Siempre me ha gustado ayudar a los demás y desde ahí la distinción que tuvo conmigo, fueron dos años y medio donde me dejó muchas enseñanzas desde lo personal y lo futbolista. Quedé muy impactado con la noticia del profe, que Dios lo tenga en su gloria ”, aseveró el técnico.

Popovic, campeón con Independiente Santa Fe (1971) y Deportivo Cali (1974), tenía una manera muy particular pero estricta de manejar el grupo de trabajo, por lo que Carlos Mario supo aprender lo que más pudo de un técnico que enseñaba cosas todos los días.

“Fue muy fácil, el venía de una escuela donde son muy disciplinados, el trabajo físico primaba mucho. Llegar y encontrarse con tanto talento, con jugadores con sed de triunfo, la mayoría veníamos de Cali, pero queríamos algo grande, estar en Selección Colombia. Él nos decía cosas como “tiene que entrenarse bien, tiene que ser el mejor, para que el domingo juegue, gane y la gente se vaya contenta para la casa”. Esas eran las frases de el y eso fue calando en nosotros y fuimos creyendo y respetando su proyecto y su idea. ”, Recordó el ex defensa central.

Por ser de Serbia, no hablaba perfectamente el español, en muchas ocasiones sus palabras era motivo de risas al interior del plantel, pero nunca se le faltó el respeto al nacido en Zemun.

“El profe tenia una particularidad dentro del español que manejaba, había frases que no completaba ya veces se presentaba para risas, pero el respeto primó por encima de todo, a veces las palabras que él decía nos causaba un poco de risa y por la confianza que se tenía a él también le daba risa. Se utilizaba la palabra "la Hoyos" o de ese estilo porque cuando él quería decir algo decía "hoy hay que ganar a la partido porque necesitamos ganarla", eso después se volvió jocoso y nos reíamos de eso ", agregó el antioqueño.

Por último, Carlos Mario Hoyos se refirió al trato particular que tenía el técnico serbio con los jugadores y por eso estaba pendiente de ellos y su hogar.

"Una de las situaciones en la que amamos al profe fue porque era un tipo muy pendiente del hogar, de que te pasaba, de como estabas. A mi me tocó cuando el recién llegó, llevaba ocho días de operado y cuando el llegó dijo que quería ir a mi casa porque quería conocer a cada uno de los jugadores que iba a dirigir y llegó y me dijo “usted que estar haciendo acostado, mañana levantarse e ir a entrenar ”y me hacia la palma de la mano en la rodilla y yo con los puntos… me decía“ Carlos Mario quedarse dormida dormida ”, pero fue cierto, al día siguiente fui al club y hablé con el médico y le dije que el profe Popovic me dijo que viniera y el médico me dijo que todavía no,