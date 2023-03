Carlos 'Pibe' Valderrama: "El 'Bolillo' llegó, pero el problema en Junior ahora son los jugadores"

El fútbol colombiano ya tuvo las emociones de la jornada 9 y este martes, Carlos 'Pibe' Valderrama habló en una entrevista sobre la actualidad del balompié de nuestro país, el presente de Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero , y el Millonarios que dirige Alberto Gamero.

En declaraciones para 'Espn', el exfutbolista dejó en claro que no ha perdido la pasión por la pelota y por supuesto está al tanto del balompié de nuestro país, pues según él, "a mí me gusta el fútbol colombiano, cómo no me va a gustar. El fútbol colombiano es bueno".

Como era de esperarse, el 'Pibe' tomo la vocería para hablar del Junior de Barranquilla, equipo en el cual jugó y que además aprecia mucho. Los 'tiburones' son penúltimo y no pasan por el mejor momento. "Estamos aquí jodidos, porque el equipo tiene 7 puntos y se necesitan 30 para entrar a los ocho. Yo soy de los hinchas que desde un principio hace cuentas. Van nueve partidos y estoy sacando cuentas, tenemos que ganar ocho de los 12 partidos que quedan", dijo el samario.

Ahora bien, ante la crisis del equipo, Arturo Reyes fue despedido del banquillo técnico la semana pasada, y en su lugar llegó Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez, experimentado entrenador, que compartió con la 'tricolor' con Valderrama. "Yo estoy contento porque llegó el 'Bolillo', él es uno de los grandes técnicos del fútbol mundial. Es un técnico preparado. Tiene preparación en todos los aspectos, fue jugador de fútbol, dirigió en todas las divisiones y ha dirigido Mundiales. El problema ahora son los jugadores, porque puede llegar el 'Bolillo' y si los jugadores no están en forma, no pasa nada", sentenció.

Otras declaraciones de Carlos 'Pibe' Valderrama:

*Sobre la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior

"'Juanfer' está en la lista de los cracks, y ese título lo tenemos pocos".

*Sobre Millonarios y su actualidad bajo el mando de Alberto Gamero

"El técnico sabe que le van a pedir títulos, Gamero es un técnico de categoría que puede dirigir en cualquier parte del mundo. Los equipos de Gamero juegan bien, por donde ha pasado, los equipos de él juegan bien. Millonarios tiene que ganar y él sabe, le llegó el momento. Ellos quieren la Liga, Millonarios es un equipo grande a nivel mundial, entonces tiene la obligación de ganar. El equipo juega bien, saca jugadores, pero le exigen títulos".