Carlos Sánchez: “Feliz de estar jugando en Colombia; disfrutando en Santa Fe con un título soñado”

Carlos Sánchez está disfrutando de su estadía en el fútbol colombiano, vistiendo la camiseta de Santa Fe, y mucho más luego de levantar el título de la Superliga.

"Feliz de poder estar acá en mi país con un título soñado, se me demoró un poco pero bueno, disfrutando de este momento con Santa Fe, mi familia y de mi tierra. Los títulos siempre van a ser títulos la verdad, pero creo que la gente se acuerda más de uno por lo que se hizo como persona que por los títulos obtenidos. Estoy contento por mi periplo por Europa, ahora estoy aquí tratando de seguir disfrutando del fútbol y hacer que Santa Fe vuelva a los primeros lugares”; afirmó de entrada en una entrevista con el programa ‘CharlaD2S”, del Ministerio del Deporte.

Además, Sánchez se refirió a qué lo ha sorprendido del rentado local, ya que hasta ahora pudo conocer lo que es jugar en el fútbol colombiano.

“El talento. Como estructura de liga debemos mejorar, debemos cambiar la percepción hacia el futbolista. este es el activo del fútbol y el activo de una Selección”, aseveró.

Acá más declaraciones de Carlos Sánchez:

*Su vida en Bogotá

"Bogotá es una ciudad que me ha acogido muy bien, gente es super amable. El tráfico es un poco pesado pero hay muchas cosas para hacer, teatro, cultura, arte. Es una ciudad que no tienen nada que envidiarle a las europeas”.

*La fecha en la que piensa retirarse

"Yo quiero seguir jugando hasta que el fútbol me retire, me siento bien físicamente. Me veo entre la industria, quiero crecer y ayudar a crecer, no solo en el fútbol, creo que hay otros deportes que necesitan crecer y esa motivación”.