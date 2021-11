'Chicho' Arango: "¿Quién dijo que por jugar en Millonarios no puedo ser hincha de otro equipo?"

Toda una novela se armó alrededor de Cristian 'Chicho' Arango, luego de que este confesara en una entrevista de hace unas semanas para Los Ángeles FC, su nuevo club, que es hincha de Atlético Nacional.

El antioqueño salió hace apenas unos meses de Millonarios rumbo a la MLS, en su paso por el cuadro capitalino hizo buenas actuaciones y se ganó el corazón de la hinchada, por lo que sus declaraciones no cayeron muy bien.

'Chicho' se encargó de avivar el tema el pasado jueves, en una entrevista con DirecTv Sports, donde afirmó que, en una hipotética final entre Nacional y Millonarios, siempre le haría fuerza a los 'verdolagas'.

"Entre los dos, les doy un 50-50. Son grandes clubes que están muy por encima, pero voy a arriesgarme a dar un candidato. Creo que si Nacional y Millonarios pasan a la final, yo como hincha le haré fuerza a Nacional", dijo Arango.

El mismo medio se encargó de buscar a David Macalister Silva, capitán de los 'azules', y no escondió su molestia por las declaraciones del atacante.

Publicidad

"No le escribí a Chicho. Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo pienso que hoy no puedo decir que lloro a mi mamá y mañana salgo y digo que amo a mi tía. Es algo que no comparto pero respeto totalmente porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores", manifestó 'Maca'.

Por último, este sábado Arango se pronunció en sus redes sociales defendiendo su postura con el siguiente mensaje: “¿Quién dijo que por jugar en Millonarios no puedo ser hincha de otro equipo y apoyarlo? No soy vende humo que para quedar bien con todo el mundo digo lo que la gente quiere escuchar”.

🇨🇴 “Es mejor decir las cosas como son”.



-Chicho Arango en #FutbolAsiDIRECTV por el 610/1610 y @DIRECTVGO. pic.twitter.com/ZFNGkM9zlE — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) November 26, 2021