Los equipos del fútbol en Bogotá tendrán que seguir buscando alternativas para sus próximos partidos, ya que aún no serán habilitados los estadios.

Este lunes, en rueda de prensa, la alcaldesa de la capital de nuestro país, Claudia López dio a conocer la noticia.

“El fútbol en Bogotá estaba suspendido y sigue suspendido, no tenemos capacidad para la vida, menos para el fútbol. La Copa América no la organizo yo, no puedo suspenderla, cualquier utilización de un escenario para un evento de fútbol sigue suspendido”, afirmó.

Así las cosas, Millonarios, Santa Fe y La Equidad, tendrán que buscar escenarios alternos para sus partidos de torneo nacional o internacional.

Cabe señalar que Millonarios se encuentra clasificado a las semifinales de la Liga del fútbol colombiano. Santa Fe juega por estos días la fase de grupo de la Copa Libertadores y La Equidad espera rival en 'semis' del balompié local y en Copa Sudamericana.

En ese sentido, la semana pasada tanto los 'cardenales' y los aseguradores se tuvieron que marchar a jugar de 'locales' en Asunción, en Paraguay.