Consecuencias del América vs. Cortuluá en el Doce de Octubre: se va el gerente de Dimayor

En los últimos días se han vivido agitadas horas en el seno de la Dimayor, luego de que César Guzmán, dueño de Patriotas, asegurara que no había ecuanimidad en las decisiones del ente después de que el partido entre América y Cortuluá, se jugará en el estadio Doce de Octubre de la ciudad 'Corazón del Valle', con localía para los escarlatas.

En charla con Javier Hernández Bonnet, en 'Blu Radio', el propio Guzmán confirmó que su pedido era la renuncia primero de Vladimir Cantor, gerente, y también de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, con quienes él habló para pedir explicaciones por autorizar el mencionado juego en la ciudad de Tuluá.

Publicidad

Y en ese aspecto, este jueves Gol Caracol conoció de buena fuente que el propio Jaramillo decidió despedir de la Dimayor a Cantor, con quien habría sostenido charlas en las últimas horas, en medio de los vientos de crisis que soplan fuertemente.

"Debe ser una jugada para tratar de calmar el ambiente, esperar la forma en que transcurre todo", explicó otra fuente consultada por este portal.

Este mismo jueves también trascendió que entre 12 y 15 presidentes de clubes del balompié profesional colombiano estaban en disposición de pedirle el cargo a Jaramillo, quien no ha logrado la unidad entre los socios de Dimayor.

Publicidad

¿Qué dijo César Guzmán sobre el Presidente de la Dimayor?

Publicidad

El domingo anterior, visiblemente molesto, César Guzmán dijo que "cuando me enteré que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, llamé el presidente Jaramillo y me dijo que no sabía. Siendo el Presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber. ¿Cómo delega esas cosas tan importantes en el gerente? Llamé al gerente (Vladimir Cantor) y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva. De manera inmediata, le dije al gerente que me parecía cuando menos desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía".