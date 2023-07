Copa Colombia 2023: así quedaron las llaves de octavos de final, tras el sorteo

Tras superar las fases previas hasta estas instancias finales, mismas a las que varios equipos clasificaron directamente por su presencia en torneo continental, la Dimayor realizó el sorteo oficial para determinar las llaves en las que los clubes restantes labren su camino de ahora en adelante hasta el título de la Copa Colombia, de la que el actual campeón es Millonarios.

Clasificando desde la Fase 3 de la competencia, que empezó a inicios de este 2023, Tigres, Alianza Petrolera, Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali fueron los equipos que lucharon su cupo desde el arranque del torneo, caso diferente al de América de Cali, La Equidad, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto, quienes sellaron su pase a ese instancia por la reclasificación.

Por su parte, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Atlético Nacional y Millonarios, actual campeón de la Copa Colombia, clasificaron directamente a los octavos de final por disputar torneo internacional, tal como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Cabe resaltar que, algunos de estos equipos, todavía se mantiene con ‘vida’ en el ámbito continental, así como el conjunto ‘poderoso’, que se medirá ‘mano a mano’ con San Lorenzo a duelo de ida y vuelta por el paso a los ‘octavos’ de la Sudamericana, esto, mientras que el ‘matecaña’ hará lo mismo contra Independiente del Valle y los ‘verdolagas’ frente a Racing de Argentina; ambos equipos por la llave de 16 en la Libertadores.

Con una situación diferente, tanto América de Cali como Independiente Santa Fe buscarán consolidar proceso con nuevos entrenadores en esta competencia. Por un lado, Lucas González y por el otro Hubert Bodhert, estrategas que tiene la responsabilidad de devolver la gloria a dos intituciones de las más importante, en el balompié de nuestro país.

Así quedaron los cruces:

América de Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Cúcuta Deportivo vs. Junior de Barranquilla

Tigres vs. Deportivo Pereira

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima

La Equidad vs. Águilas Doradas

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Cabe resaltar que los compromisos se jugarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Las escuadras que obtengan la victoria en su serie tendrán el derecho a participar en los Cuartos de Final (Fase V) del certamen.

Las fechas tentativas para los primeros encuentros son el 26 y 27 de julio, mientras que las del regreso son el 16 y 17 de agosto, sin embargo, estas están sujetas a las diferentes situaciones que se puedan ir presentando, teniendo en cuenta que son varios los equipos que tienen diferentes compromisos.