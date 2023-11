No, gracias.

¿A qué horas juega Atlético Nacional vs Deportivo Pereira por Copa Colombia? En una semifinal que aun no está decidida, el Pereira tendrá que ir a defender y, por qué no, aumentar la diferencia de 2-0 que logró en el Hernán Ramírez Villegas. Por su parte, Nacional, va tras la remontada.