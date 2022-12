Acá el paso a paso para entender el sistema de juego de la Copa Águila en su versión 2020

Cabe señalar que la Copa reúne en competencia a los equipos de la Liga y el Torneo Águila y el campeón ganará el cupo a Copa Libertadores como Colombia 4, de cara al 2021.

Copa 2020

Fase I

16 Equipos del Torneo

8 Llaves sorteadas

8 Clasificados





La Fase I se jugará con los 16 clubes participantes en el Torneo 2020.

Las 8 llaves de la Fase I se organizarán por Sorteo, teniendo en cuenta la Tabla de Reclasificación del Torneo del año 2019.

Los 8 mejores clubes en la Tabla de Reclasificación de 2019 serán cabezas de serie de cada llave. El 1ro de la Llave A y así sucesivamente.

La posición en Reclasificación se organizará sin tener en cuenta los clubes que ascendieron a la Liga 2020.

Los dos clubes que descendieron al Torneo 2020 serán sorteados en las llaves.

Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo

Fase II

8 Equipos clasificados de Fase I

4 Llaves predeterminadas

4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

Fase III

4 Clubes clasificados de Fase II + 12 Clubes de la Liga (sin participación en torneo internacional)

8 Llaves predeterminadas.





La Fase III se jugará con los 4 ganadores de la Fase II y los 12 clubes de la Liga que no hayan ganado cupo a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2020.

El orden de los clubes de la Liga que entran a participar en esta Fase se realizará teniendo en cuenta la posición y el número de puntos obtenidos en la Tabla de Reclasificación Total de 2019, más el campeón del Torneo 2019 ocupará la posición 11 y el segundo ascendido la posición 12.

La Asamblea de la Dimayor termina este jueves, pero ya hay luces de las primeras decisiones

*Serán locales en los partidos de ida los clubes ubicados entre la Posición 5 y la Posición 12.

Llaves: Fase III

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

Fase IV: Octavos de final

8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Libertadores y Sudamericana

La fase de Octavos de final se jugará entre los 8 clubes ganadores de las llaves de la Fase III y los 8 clubes que participaron en la Copa Libertadores y Copa Suramericana 2020.

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

Cuartos de final

8 clubes ganadores Octavos de Final

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

Semifinales

Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

Ganadores Semifinales

Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

*El ganador de la Copa 2020, será el representante de Colombia en la Copa Libertadores de América 2021, como Colombia 4.

