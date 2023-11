Alberto Gamero: "A Millonarios esto no lo va a mermar, estamos fuertes, no quedamos tristes"

Tras la derrota frente a Nacional, desde los doce pasos, por la gran final de la Copa Colombia, Alberto Gamero habló en rueda de prensa y analizó lo que fue el compromiso, donde estuvo muy cerca de levantar un nuevo título con Millonarios.

Enfatizando en lo triste de la derrota, pero positivo por lo mostrado en cancha, el entrenador samario dejó claro ante los medios de comunicación que el cuadro ‘embajador’ salió con la cabeza en alto y no afectará en las finales de la Liga II-2023.

“Este equipo ha aprendido a muchas etapas en el fútbol. A nosotros esto no nos va a mermar, tengo un grupo que está pendiente y capacitado para recuperar y afrontar el duelo complicado con Medellín. Ahora que entré al camerino vi al grupo fuerte. Este equipo seguirá compitiendo. Queda esa sensación de que estamos fuertes, que no quedamos tristes y que este equipo por perder la final no se va a caer”, indicó inicialmente Alberto Gamero en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador ‘albiazul’ dejó en evidencia su satisfacción, aclarando que el partido no se perdió, porque la derrota fue en penales: “También me voy con la tranquilidad de ver correr a estos muchachos y disputar un partido ante un estadio lleno, un buen rival. No tuvimos la fortuna de los penaltis, nos vamos con las manos vacías y la certeza de que disputamos bien el partido”.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

El análisis de la final...

“La lectura del partido es que fue disputado, vinimos a competir con mucha dignidad, como equipo finalista. Por momentos se presentó de ida y vuelta; ellos nos atacaban y nosotros jugábamos en contra, pero por otros momentos los sometíamos con nuestra posesión del balón”.

“Este fue un partido pensado para que fuera más abierto, pero hubo pocas opciones de gol de ambos equipos, eso sí, con la intención de buscar el arco contrario. Nosotros nos fuimos adelante y me parece que estábamos manejándolo muy bien, el juego estaba bastante controlado”.

Nacional y Millonarios en acción de juego en la gran final de la Copa Colombia 2023. Foto: Colprensa

El gol de Nacional...

“En los últimos minutos, ya la revisé y son jugadas cuando uno no cree que le pueden hacer un gol; un jugador zurdo centra por derecha con la derecha y tiene un receptor como Aguirre, nos ubicamos mal, pero en el balance general me parece que yo me voy tranquilo, se va uno triste porque se quiere ser campeón, pero aquí vinimos a ganar el título. Hay que pasar la página y pensar en lo que viene en Liga”.

Mensaje a la afición...

“La hinchada vio el partido y siempre lo he dicho, esto es fútbol y en el fútbol hay tres resultados: ganar, perder o empatar. Y en estas finales el empatar también te lleva a otro método que son los penaltis y nos tocó así. El equipo dio todo, vino a disputar el partido, a buscar la final y lo de los penales es una suerte a veces, yo lo llamo saber patear, pero al hincha siempre le he pedido que siga feliz y esté orgulloso de estos muchachos porque lo están dando todo para darle satisfacción a ellos”.

El gesto en la premiación...

“Pocas veces lo veo en el fútbol colombiano y nosotros tuvimos la valentía y jerarquía de ver a Nacional recibir su trofeo y medalla, hoy nos quedamos en la cancha esperando a que Nacional lo premiaran porque fue el campeón. Hay que decirle al profe Jhon Jairo Bodmer y a todo su cuerpo técnico que muchas felicitaciones por el título”.