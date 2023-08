Alberto Gamero: “A pesar del resultado a favor, Millonarios vino a buscar el partido”

Millonarios se instaló en los cuartos de final de la Copa Colombia 2023, luego de empatar sin goles con Bucaramanga, este jueves. Alberto Gamero analizó en rueda de prensa lo que fue este compromiso en el estadio Alfonso López, en suelo santandereano.

“Lo vi un partido de ida y vuelta, a pesar que tuviéramos el resultado a favor no vinimos a escondernos, vinimos a buscar el partido, uno siempre mira la alineación y la estructura es porque vinimos a eso. Indudablemente que tenía más necesidad el Bucaramanga, pero fue un duelo de ida y vuelta, ellos tuvieron, nosotros también, y termina 0-0”, fueron las palabras del técnico samario.

Por otro lado, Alberto Gamero destacó lo que fue la actuación de Daniel Ruiz, único refuerzo de Millonarios para este segundo semestre del fútbol colombiano.

“Es muy bueno, por eso le di más tiempo, quiero que agarre ritmo rápido, venía sin jugar por mucho tiempo y la única manera es jugar, ahí lo vamos teniendo de a poco, será un empujón muy bueno para el equipo”, resaltó el DT de los ‘embajadores’ sobre el talentoso jugador bogotano.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*El segundo tiempo sufrieron

“Yo no digo que el equipo se haya caído, Bucaramanga nos atacó por el desorden, porque ellos tenían un solo mediocentro, pero todos atacaban. No encontramos un contragolpe, pero yo ví que el equipo intentaba con la misma idea, nos equivocamos en los primeros y últimos minutos, estamos errando muchos balones”.

*La lesión de Stiven Vega

“Lo de Vega no sé, vamos a ver qué le sale en el dictamen del médico, sé que es en el antebrazo, pudo tener una fractura, pero no sabemos todavía”.

*Las ausencias de Juan Carlos Pereira

“Lo de Pereira es una pubitis, ha sido valorado, está en un tratamiento y nos lo entregan en dos o tres semanas, pero no es una lesión de gravedad, es una molestia y queremos que cuando esté bien, venga nuevamente”.

*¿Era penal contra Bucaramanga en el primer tiempo?

“No te puedo responder, no lo he visto, no lo he visto. Le pregunte a Andrés Llinás y él me dice que en ningún momento lo empuja, no te puedo opinar de eso”.

Ahora, Millonarios, ya clasificado a cuartos de final de la Copa, pondrá su mirada en la liga del fútbol colombiano 2023-II, ya que este lunes recibirá en el estadio El Campín a Once Caldas, desde las 7:00 p.m.