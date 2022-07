Alberto Gamero, DT de Millonarios: "Quería que ellos no tomaran el partido folclórico"

Contundente y eficaz, así fue Millonarios en la noche del miércoles en el partido de cuartos de final contra Fortaleza, por el juego de ida. El cuadro 'embajador' ganó 3-0 y dejó la eliminatoria bastante encarrilada.

Tras el duelo en el estadio El Campín, Alberto Gamero dio sus impresiones del compromiso, de la disposición de sus dirigidos en el campo de juego.

"Estos partidos son muy peligrosos, porque siente uno, que a veces el equipo se relaja y no era que estaba enojado o con rabia, quería que ellos no tomaran el partido folclórico. Si uno en estos partidos puede hacer tres goles, pues hágale, como lo hicimos, esa era la inquietud que tenía, pues se nos podía complicar. Es un resultado de un 3-0 que pudo haber sido más; me gusta que el equipo salga a la cancha con seriedad de buscar los partidos, a proponer. A pesar del resultado, también enfrentamos a un equipo serio, que por momentos nos complicó, que juega, pero nosotros los controlamos bien", sostuvo de entrada el timonel samario.

Pese al resultado, Gamero consideró que aún la llave no está del todo definida.

"Había podido ser un marcador más abultado, pero la llave está abierta, pero nos deja tranquilos que el equipo haya sumado goles. Herazo hizo dos goles, Cataño realizó un buen compromiso. Todas esas cosas me dejan tranquilos, pero no relajado para mirar cosas hacia el futuro", continuó.

¿Qué más dijo del partido de Copa Colombia?

"Así como le quitamos balones a Fortaleza, ellos siempre nos presionaron. Es un equipo con gran oficio, afortunadamente jugamos bien. Fortaleza es un equipo que trata muy bien el balón. ganamos un partido bien y nos deja tranquilos para la vuelta con ellos".

Fue consultado por su contrato en Millonarios

"En esto uno sabe nada en esta profesión, sólo es tener la maleta lista. Tengo contrato con Millonarios hasta el año entrante, estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo, estoy con ese deseo de darle esa estrella a Millonarios".

Tras este partido, ahora Millonarios se enfoca en su siguiente rival, pero por la liga del fútbol colombiano contra Unión Magdalena el domingo 31 de julio, de visitante. Los samarios son uno de los líderes del torneo.