Alberto Gamero: "El objetivo de nosotros era ir a la final y lo logramos"

Millonarios logró clasificarse luego de un sufrido partido en el estadio General Santander que terminó 1-1 enfrentando al Cúcuta Deportivo. Sin embargo, el marcador global dictó un 2-1 a favor del 'embajador' y, por tal motivo, terminó clasificando a una nueva final de Copa Colombia.

Tras el partido, en la rueda de prensa correspondiente, el técnico Alberto Gamero analizó el encuentro y destacó la manera en la que su equipo logró cerrar el partido para no sufrir de más la clasificación a la final. "Sabíamos que el partido iba a ser duro. Vinimos con la mejor disposición de disputar este partido y querer ir a la final. El objetivo de nosotros era ir a la final y traíamos la ventaja y me parece que esa ventaja la defendimos muy bien, lo logramos", afirmó en primera instancia el entrenador del conjunto azul.

Cúcuta vs Millonarios, por Copa Colombia Foto: Cúcuta Deportivo

"Si nos vamos al trámite del partido, me parece que era un partido muy controlable hasta la expulsión de (Steven) Vega. Ya después de la expulsión, con un hombre menos, nos defendimos bien, no atacamos, eso era normal, pero el resultado lo teníamos y me parece que terminamos defendiéndonos bien", terminó por agregar el samario.

Publicidad

Por otro lado, tuvo tiempo de dar la enhorabuena al Cúcuta por el gran ambiente, estadio e hinchada que se vio durante el partido. "Tengo que felicitar al Cúcuta, hizo un muy buen partido, una muy buena semifinal, pero afortunadamente pasó Millonarios. Encontramos un equipo alegre y motivado por su afición, con su estadio lleno y aprovechó la oportunidad para felicitar a la hinchada del Cúcuta. Ojalá que asciendan y los podamos tener en la primera", notablemente alegre declaró el estratega.

Sin embargo, no se olvidó de las peleas que hubo una vez finalizado el encuentro, aunque no se fijó mucho en eso y decidió hablar más de las distintas situaciones de juego. "Lamentable lo que pasó después del partido, pero yo creo que la afición no tiene que quedarse con el partido. Me parece que Cúcuta con lo que hizo nos demostró que es un equipo que quiere ir a la primera A y segundo que quería pelear por la Copa. Fue un partido intenso. Donde nosotros traíamos una ventaja y logramos defenderla, pero a mí me gustó mucho el partido. Gracias a Dios solo hay calambres. Algunos golpes. Pero no es nada de gravedad", confirmó Alberto Gamero.

Otras declaraciones de Alberto Gamero

Publicidad

¿Se supo cerrar el partido?

"Los entrenadores, todos los días, aprendemos. Lo que aprendí fue que tenía que haber sacado a (Steven) Vega porque me gusta cuando el jugador tiene amarilla a sacarlo. Entonces, creo que eso me ratifica la idea. Ustedes han visto partidos en Bogotá donde no hemos podido cerrar los partidos. A veces, con un resultado a favor, queremos ir a buscar al rival y me parece que en la forma en cómo terminamos, me encantó.

Sobre el quemar tiempo durante el partido...

"Millonarios es el equipo de los que más juega del fútbol colombiano. Millonarios es el equipo de los que más tiempo efectivo de juego tiene en el fútbol colombiano. Ellos también lo hicieron allá, ellos también quemaron tiempo en El Campín. Si, se quemó tiempo, pero es la primera vez que veo en el fútbol colombiano que dan 10 minutos. Quemamos tiempo, pero nos lo dieron después. Yo me hubiera enojado sí Carlos Betancourt (el árbitro) pone 3 o 4 minutos. Se repuso lo que tuvieron que haber repuesto. Si algo que me gusta a mí, a mis jugadores es de que no finjan. Ellos saben que necesito intensidad y quiero juego".