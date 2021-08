Alberto Gamero: "Esta eliminación duele, pero hay que levantar cabeza; queda una Liga por delante"

Batacazo en El Campín. Alianza Petrolera, con marcador global de 2-1, eliminó a Millonarios de la Copa Colombia y avanzó a los octavos de final. Por eso, el entrenador 'embajador', Alberto Gamero, hizo un balance de lo acontecido.

En sus declaraciones, dejó claro cuáles fueron los principales errores que se cometieron en cancha. Eso sí, más allá de los reproches, siempre destacó y agradeció la entrega de cada uno de sus futbolistas en el terreno de juego.

¿FALTA UN JUGADOR DESEQUILIBRANTE EN EL FRENTE DE ATAQUE?

"Estamos buscando alternativas con Edgar Guerra y Jorge Rengifo y miraremos hasta que llegue Emerson Rodríguez. Pensar en lo que no tenemos es difícil. Hay partidos que me han mostrado cosas importantes. Estamos buscando alternativas en esa posición. Siento que lo hizo Ruiz, en el segundo tiempo, fue bueno"

SENSACIONES TRAS LA ELIMINACIÓN

"A pesar de que no se pudo ganar, hubo cosas buenas. Creo que Alianza Petrolera solo nos llegó una vez en el primer tiempo y otra en el segundo. Hicimos todo el esfuerzo para clasificar. No queríamos quedar eliminados. El fútbol es así. Los muchachos lo hicieron y dieron todo, pero las cosas no se dieron"

OTRA VEZ ALIANZA PETROLERA LOS ELIMINA

"Duele contra el rival que haya sido. La vez pasada fue en penales y ahora, fue en ida y vuelta. Pero siempre duele porque Millonarios tiene que salir a ganar los torneos. Millonarios puso ganas y, por momentos, nos equivocamos, pero destacó la voluntad de los jugadores hasta el último minuto. No se bajarán los brazos y se levantará cabeza, queda una Liga por delante y se buscarán grandes cosas"

¿POR QUÉ NO SE PUDO DESIFRAR AL RIVAL?

"Tuvimos paciencia de circular el balón y ellos hicieron un bloque medio y bajo. No fuimos preciso en los centros y tampoco para cabecear. Muchas veces nos pasa que proponemos el partido y no nos salen las cosas. Se intentó por todos los medios y no se dio porque no fuimos efectivos"

ORDEN TRAS LA EXPULSIÓN EN ALIANZA PETROLERA

"Jugar con dos centrales, retrasar a Giraldo y Silva fuera por adentro. Además, ensanchar la cancha con Ruíz y Mojica. Por último, con dos en punta. La idea era enviar centros y probar de media distancia, pero no fuimos efectivos. Al final, hubo desespero, pero se buscó siempre. Se intentó buscar el resultado"