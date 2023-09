Alberto Gamero: "Este es un 2-0 que deja la llave abierta y vamos a Barrancabermeja a pelearla”

Tras la importante victoria por 2-0 sobre Alianza Petrolera, por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló en rueda de prensa y se mostró contento. Además, también se refirió a lo que fue llegar a 200 partidos con el ‘embajador’ y su renovación hasta 2026.

Atendiendo a los diferentes medios de comunicación presentes, el estratega samario tocó varios temas. Sin embargo, enfatizó en la victoria y la manera en la que el equipo se desenvolvió para lograr el triunfo.

“Cuando vimos la nómina nos imaginábamos un Alianza en un bloque muy bajo, con cinco defensores y dos puntas. Ellos no trajeron a cinco o seis de sus titulares y cuando pasa eso, los que ingresan son jugadores que quieren mostrársele al técnico, quieren correr y eso pasó. Ahí teníamos que tener mucha paciencia para circular el balón, penetrarlo y tener opciones y justamente esa fue una de las cosas que más me gusto del equipo”, indicó inicialmente Alberto Gamero.

Sumado a eso, el estratega azul no se mostró conforme y advirtió que aún quedan 90 minutos: “Este es un marcador que lo logramos porque hicimos las cosas bien, pero que puede quedar en la retina que pudimos haberlo aumentado y es una realidad, es un 2-0 que deja la llave abierta y vamos a Barrancabermeja a pelearla”.

*Otras declaraciones:

La renovación...

“Siento alegría, satisfacción y también darle las gracias a nuestra junta directiva, donde han creído en este proyecto, han confiado en mí y eso es una satisfacción. El equipo se siente tranquilo conmigo y esto es una responsabilidad mucha más grande, es del día a día”.

Aplazamiento del juego contra Unión Magdalena...

“La verdad no nos cae bien porque actualmente somos quintos, de pronto para ese partido no estamos entre los ocho, no es lo mismo jugar partidos menos a diferencia de aquel que ya los jugó, es incómodo, pero por fuerza mayor habrá que jugarlo. Con el ritmo que viene el equipo no era necesario el aplazarlo”.

¿Cuándo será el duelo de vuelta entre Millonarios y Alianza Petrolera?

Estipulado inicialmente para el próximo jueves 5 de octubre, en el estadio Municipal Daniel Villa Zapata, ambas escuadras nuevamente se verán las caras por el duelo de vuelta en los cuartos de final de la Copa Colombia.

Con una igualdad o derrota por la mínima diferencia, Millonarios sellaría su paso a las semifinales, importante, en su condición de defensor del título.