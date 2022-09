Alberto Gamero: “Esto no ha terminado acá, esperamos remontar en El Campín"

Millonarios no tuvo su mejor noche y este miércoles cayó 1-0 a manos del Junior, en la final de ida de la Copa Colombia 2022. A pesar de eso, Alberto Gamero se mostró tranquilo para lo que será el compromiso de vuelta.

De entrada, el técnico del conjunto bogotano analizó lo que fue el trámite del partido en el duelo disputado en el Metropolitano de Barranquilla.

Publicidad

“Millonarios no cambia nunca, simplemente que si analizamos las cosas Junior no es un equipo que sale jugando desde atrás, era un desgaste que hacíamos inútil, los presionamos, y nos tiraron la pelota, que es lo que pudo pasar. Pero en el primer tiempo tuvimos dos opciones claras, más claras que las de ellos”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*La mirada está puesta en revertir el marcador en la vuelta

“Hay que valorar y es que creen que Millonarios es defensivo, Millonarios se defendió bien cuando no tuvo la pelota, pero en el contexto lo hicimos bien. Junior opciones claras no tuvo. Era una final, ya jugamos los primeros 90 minutos, estamos esperanzados y motivados a lo que viene, esto no ha terminado acá, nos toca en El Campin y remontar el resultado”.

Publicidad

*Los cambios que hizo Gamero

“Yo veía que el equipo venía jugando bien, el equipo tenía todavía para hacer lo que estaba haciendo, no veía necesidad. Cuando salió Luis Carlos Ruiz pensé que no debía sacarlo, pero esto de los cambios a veces salen, a veces no. Pero nosotros el presupuesto que teníamos hoy era que este grupo hiciera la mayor parte del tiempo. A mí ver era que no estábamos sufriendo”.

Publicidad

*Lo que se viene para Millonarios

“No debemos errar los goles, aún queda mucho tiempo, tenemos siete partidos en la liga para llegar a ese duelo de final. Queremos clasificar lo más rápido y recuperar el grupo que va a jugar la final”.

*La lesión de Larry Vásquez, más seria de lo esperado

“Lo de Larry no hay un diagnóstico exacto. Está haciendo una serie de trabajos, a ver cómo evoluciona y cómo se siente de su pelvis, y que se vaya recuperando poco a poco. Ojalá que con esas terapias lo podamos tener en la final, no es para ya, es verdad”.