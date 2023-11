Alberto Gamero: "Estoy feliz, con ganas de salir a darle una nueva Copa a Millonarios"

Previo a la final de Copa Colombia 2023, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, analizó el encuentro y se mostró verdaderamente contento de tener a su equipo en una nueva instancia definitiva del fútbol profesional de nuestro país.

"Estamos felices, estamos contentos. Agradecidos con Dios. Estas son las ruedas de prensa que me gustan. Estoy feliz y contento, con ganas de salir a darle una nueva copa a esta institución", de esta manera inició el timonel de los 'embajadores'.

Y pese a la felicidad, se mantuvo sereno y agradeció a los dirigentes de los cuales aseguran que creyeron en el 'Proyecto Gamero'. "Todo se lo debo a Gustavo Serpa, Enrique Camacho, porque tuvimos un 2020 duro y ellos fueron los primeros que me respaldaron. Aparte de la hinchada y aparte de la prensa, pero esto es un fruto de un trabajo, ellos creyeron en mi y yo creí en ellos y esta es nuestra cuarta final. Esto para mi es una ilusión. Yo no dije que iba a cambiar la historia de Millonarios, yo vine a recobrar lo que estábamos haciendo. Gracias a Dios lo estamos haciendo. Cada día que uno juega una final de estas es una responsabilidad que tenemos. Trataremos de estar a la altura de esta final".

Por otro lado, reveló que, por el momento, no sabe si volverá a contar con Steven Vega para el lateral derecho, pues cabe resaltar que es mediocampista, naturalmente. "Tengo a Sander Navarro, que no lo han habilitado, Ricardo Rosales aún está lesionado y Elvis Perlaza, viene de una lesión. He optado por darle la posibilidad a Steven Vega, pero de pronto, para los próximos partidos, tengo más variantes. También estará Juan Moreno, por la convocatoria de Álvaro Montero".

Nacional vs Millonarios - Foto: Colprensa

Publicidad

Gamero se mostró orgulloso de su equipo, aunque recalcó que hay un detalle que mejorar, la toma de decisiones. "Lo más difícil es atacar y crear opciones de gol. Nosotros tenemos la tranquilidad de que el equipo crea. La toma de decisiones es personal, nosotros le brindamos las mejores herramientas a los jugadores. A veces, se ve que Millonarios ataca poco, pero nosotros en los videos que nosotros vemos nosotros casi que la mayor parte del partido la pasamos en campo contrario, eso significa que siempre queremos atacar", dejó en claro el adiestrador del equipo azul.