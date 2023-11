Alberto Gamero formó "una bonita familia en Millonarios" y sabe la clave para ganar la Copa Colombia

Se avecina una nueva final entre Millonarios y Atlético Nacional. En esta ocasión, no será por la Liga, sino por la Copa Colombia. Por eso, las miradas se centrará en lo que suceda este jueves 23 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, donde se conocerá al campeón. Respecto a este encuentro, el director técnico Alberto Gamero ofreció una extensa rueda de prensa, en la que habló de cómo afrontar estos compromisos, resaltó la labor de sus dirigidos y expresó qué hacer para llevarse el título.

¿Qué decisión tomará en cuanto a la rotación del equipo?

"Para llegar acá, hay que recorrer un camino y eso ya lo hicimos. El domingo hay un partido más, por Liga, pero ese hasta ahora lo estamos haciendo, pensando en una clasificación a la final. Pero primero es lo primero. Hemos jugado una cantidad de partidos y tenemos la satisfacción de que solo hay un lesionado, que es Jader Valencia, entonces las cargas las estamos manejando bien. Lo haremos con el equipo que viene jugando. Tenemos la mentalidad de ganar la final".

¿Cómo se trabajó para corregir los errores de la ida?

"La palabra trabajar no existe porque no ha habido tiempo. Ahora, hicimos énfasis en los videos y correcciones, pero para entrenar nos ha quedado difícil. Uno de los errores que más cometemos es que erramos bastantes goles y no tomamos buenas decisiones en el tercio ofensivo. Pero se está corrigiendo. También se han mirado las transiciones, las pérdidas de balón tan rápido. En el día a día, se trabaja y se hace para mejorar y que el equipo gane que es lo que queremos".

¿Cuáles son las diferencias y similitudes con el reciente duelo contra Nacional?

"Los partidos no son iguales. De seguro, el entrenador de Atlético Nacional está corrigiendo y mejorando el equipo, al igual que nosotros. Pero estamos haciendo bienlas cosas. Todo está abierto y el marcador no está a favor a ninguno. Las cosas están 0-0 y les dije que esta vez solo tenemos que hacer un gol más que el oponente. Quien logre descifrar al rival, se llevará la victoria y ojalá se logre dar la vuelta olímpica".

¿De qué manera manejaron la ansiedad del equipo?

"La mayoría de jugadores de este equipo ya han jugado finales, entonces ya saben cómo se afrontan estos partidos, donde han ganado y perdido. Así que no es ir a una motivación porque eso ya lo tienen, es ir a la concentración, que es un punto importante. El presidente de Leones nos prestó sus instalaciones para hacer trabajo de pelota quieta, lo táctico, las interacciones, en fin. Álvaro Montero vio el entrenamiento, mientras viajaba y todo salió como lo teníamos presupuestado".

¿Ha planeado y trabajado los penaltis?

"Uno siempre quiere ganar una final. A veces se logra en penaltis y eso demuestra que los partidos son duros. Los equipos que llegan son los mejores, y Atlético Nacional y Millonarios, en este caso no son la excepción. Los dos tuvimos un camino duro. Ahora, solo queda entrar a la cancha con la mentalidad de ganarla. Pero los penaltis siempre los trabajamos porque es una posibilidad en las finales y en cualquier compromiso. Esperamos ganarla, sin sufrir tanto".

¿Cuál ha sido la virtud de sus equipos que han ganado en el Atanasio Girardot?

"Siempre se me ha metido en la cabeza que el camino duro por recorrer, ya se hizo; la final es un partido para disfrutar. La idea es que salgan a divertirse con responsabilidad, contentos, alegres y se muestren sueltos a correr, a hacer los movimientos. No solamente las finales con Nacional han sido así, sino que el equipo siempre sale a proponer afuera, con la misma estructura e idea. Solo cambian los vuelos y ya. Todos están acostumbrados a esto. Hay que buscar el gol y no será fácil".

¿Qué es lo que más destaca de este proceso?

"Una de las virtudes de estos muchachos es que tenemos una camada receptiva, pese a que soy exigente. Es un grupo trabajador, que quiere aprender, evolucionar y crecer. A ellos los citamos a las 9:00 de la mañana, yo llego a las 7:00 a.m. y hay futbolistas que arriban a las 7:30 a.m. para coger el balón, entrenar, practicar y pulir lo que quieren. Eso me emociona, muestran entusiasmo. Aquí todos se quieren, se arropan y creamos una familia bonita".

¿Dónde se podrá definir esta final?

"En estas finales, es cometer la menor cantidad de errores que sean posibles. Acá, uno hace un gol y si te defiendes bien, puedes ser campeón. La concentración será muy importante. Es el último partido, entonces dar el mayor esfuerzo, tener concentración. Se puede definir en una genialidad. Nacional y Millonarios son buenos equipos, entonces al tener buenos futbolistas, se puede definir todo. Tenemos pensado que en equipo se defina todo y no por uno y ya".

¿Cuáles son las variables que podrían aplicar en cancha?

"El fútbol, a veces, no nos podemos dejar llevar solo porque un equipo juegue transiciones o fútbol elaborado. Todas esas posibilidades se las damos a nuestro equipo. Por momentos el desarrollo pide una cosa, pero estabas planteando otra. Las variantes se las muestra el juego a mis hombres, y ellos ya lo entienden y saben manejarlo. Son momentos que te pide el partido y, por eso, uno desea jugadores como David Macalister Silva porque se hace más fácil".

Habló de la Selección Colombia...

"No puedo dejar pasar esta oportunidad para felicitar a nuestro profesor Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia por estos seis puntos que se consiguieron y que vamos rumbo al Mundial".