Alberto Gamero: “Hoy el hincha de Millonarios gozó y me tiene feliz, es ratificar lo que hacemos”

Alberto Gamero consiguió su primer título como técnico de Millonarios, y lo hizo en la Copa Colombia 2022. Este miércoles ganó 2-0 en El Campín y se quedó con el trofeo.

Por eso, tras el encuentro, el estratega de los ‘embajadores’ atendió a los medios de comunicación y se mostró muy emocionado por lo conseguido.

“Una imagen agradable, por ver el estadio lleno, ver a la gente gozar y gritar, ver a mis jugadores luchar para ser campeón y por esa imagen que se lleva uno. Santa Marta, mi barrio, especialmente mi madre, mi padre en el cielo, mis hermanos y sobrinos y gente acá como mi señora e hijos. La verdad es una alegría muy tranquila, me acuerdo de esa imagen porque tenía mucha confianza en este equipo, la tengo en lo que está haciendo. Segundo, quería eso, que se diera la vuelta olímpica, por ahora, por el momento la de la copa. Hoy el hincha azul gozó y me tiene feliz”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Analizaron bien al rival

“Ayer no lo quería decir pero ellos ya sabían que iban a jugar, íbamos perdiendo, presentíamos que en el ida y vuelta no lo iban a hacer acá, iba a tener un bloque medio-bajo y por eso debíamos generar. La sociedad de Larry, Cataño y Maca iba a hacer daño. Uno siempre piensa de pronto sin balón vamos a sufrir, pero no fue así”.

*Se habían entrenado los penales

“En esto del fútbol uno no puede decir no va a pasar, pero en el 2-0, en una bola de esas locas podía pasar, sin embargo, ingresamos jugadores que cobraban bien los penaltis, ayer los entrenamos. Álvaro Montero miró los cobradores de ellos, pero afortunadamente nos defendimos bien e hicimos el gol en el momento justo”.

*La salud de Luis Carlos Ruiz

“Luis Carlos tiene una molestia pero no es grave, no es de golpes, fatigas, pero nunca se quiere salir, pero pensamos que lo podemos tener para el domingo”.

*Ratificar el buen proceso

“La verdad no es quitarnos un peso, es ratificar lo que estamos haciendo, darnos cuenta que sí podemos, que sí tenemos. Les dije en Barrancabermeja, a veces Dios nos pone cascarita, sufrimos, tuvimos dos o tres semanas duras, pero yo vi que el equipo estaba fuerte y así se los manifesté”.

*Hubo mucho apoyo de hinchas de Millonarios

“Excompañeros que fueron de Millonarios me llamaron muchos, ojalá que esto no pare aquí y que sigamos peleando. Este Campín me trae recuerdos buenos, es algo inolvidable”.