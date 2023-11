Alberto Gamero: "Lo feo del partido fue la quemadera de tiempo; buscaremos el título en Medellín"

Este miércoles, en El Campín, Millonarios y Atlético Nacional empataron 1-1, en la ida de la final de la Copa Colombia. Los autores de los goles fueron Leonardo Castro para el local y Dorlan Pabón para la visita. Pero en el desarrollo del encuentro pasó de todo: un penalti errado de los 'embajadores', un insólito error de Juan Moreno que significó el tanto de los 'verdolagas', pérdida de tiempo por parte del club antioqueño y más. Justamente, en rueda de prensa posterior al compromiso, el director técnico Alberto Gamero habló de estos temas, dejando clara su posición al respecto.

¿Qué detalles positivos y negativos resalta de su equipo?

"Entramos a la cancha con la intención, siempre, de buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores defensivos y ofrensivos y esta vez cometimos ambos. Sin embargo, me gustó que, pese a el error, el equipo buscó el empate, no dejó de buscar y sometió a Atlético Nacional. Esa es la sensación que me deja. Teníamos con una gran ilusión y se encontraron con un gol producto de un error nuestro y eso, de pronto, les subió el autoestima, pero después de eso no hubo más riesgo. Tuvimos ganas, se mostró deseo. Cometer errores es de seres humanos y los muchachos estuvieron a disposición. Se empató y la llave quedó abierta".

¿Cuál es su opinión de la manera como se perdió tiempo?

"Lo feo de este partido fue la quemadera de tiempo. Le decía al árbitro que nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas. Ellos se tiraban, tenían calambres, entraba la camilla y no salía el jugador. Pero esto es fútbol. La verdad, en una final y más en este partido, no debía pasar esto, pero pasó. Le decía a unos jugadores de Nacional, que son amigos míos, 'tranquilos que allá vamos a hacer lo mismo' (risas). Pero bueno, así lo quisieron, lo buscaron y consiguieron el resultado, que es un empate. Quedamos con esa sensación de que regalamos un gol y un penalti. Quisimos y se intentó ganar. Dejamos la serie abierta. Buscaremos el título en Medellín".

Dorlan Pabón y David Macalister Silva, en la ida de la final de la Copa Colombia 2023 Archivo de Colprensa

¿Cómo manejar lo que ocurrió con Juan Moreno?

"Hablo mucho con ellos y esta es una profesión brava y más el puesto de arquero. Es la posición donde no se pueden enfermar, no se pueden lesionar, son los que más entrenan y menos corren en los partidos. Desde que estoy acá, Juan tiene una capacidad de ser un hombre fuerte. Él sabe en qué posición se metió, es consciente de los errores y eso me deja tranquilo. Creo que él debutó con Nacional, hace años, y ya es muy maduro. Álvaro Montero es loco, es guajiro, entonces como anda con Juan Moreno, se ha hecho fuerte. Solo hay que decirle que tranquilidad, tenga personalidad y que el domingo va a jugar otra vez, contra América. Hay que respaldarlo. Ha tenido actuaciones buenas, la vida es esa. Cometió un error, pero ya está".

¿Hay confianza para el encuentro de vuelta?

"Siempre nos tenemos confianza. El jueves, cuando entremos al Atanasio Girardot, vamos a darlo todo. Allá, hemos jugado partidos buenos, hemos ganado y empatado. La posibilidad del título es latente. Tendremos el optimismo de todos los equipos. Con el empate no voy triste, sino motivado porque en medio de todo lo que pasó, logramos igualar el encuentro. Vamos a prepararnos. Eso sí, primero es el juego frente a América de Cali y después pensaremos en la vuelta contra Atlético Nacional".

¿Por qué se demoró tanto en los cambios?

"Los saco por cansancio y no porque estén jugando mal. Estos jugadores en cualquier momento de definen un partido. Cuando entraron Edgar Guerra y Beckham Castro, no tenían espacios y ellos son veloces. No veía cómo podían encontrar espacios; por eso, aguantamos hasta el último minuto. En mi modo de pensar no creo que nos demoramos en los cambios. Además, la bola duró como tres o cuatro minutos sin que saliera de la cancha, justo cuando íbamos a hacer las variantes. No ví que cambiara nada porque no se encontraron espacios, sino doblajes".