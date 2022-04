Alberto Gamero: "Respetamos al rival, todavía falta la vuelta; aún no hemos ganado nada"

"Hicimos un partido como lo presupuestamos. Respetamos al rival, entramos a la cancha a jugar bien y a ganar el partido. Sabíamos el partido que le hizo Jaguares a La Equidad acá y lo estudiamos", esas fueron las palabras de Alberto Gamero, en rueda de prensa, tras el 3-0 contra Jaguares, en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

El entrenador de Millonarios habló y resaltó el trabajo de sus dirigidos, en este partido, que terminó a su favor y que les dio una gran ventaja para la vuelta.

"No había por qué haber desespero y pelotazos. Eso fue lo que más me gustó del equipo, que estuvimos tranquilos siempre, aunque no nos daban los espacios que queríamos", añadió.

Y, concluyó: "Fue un partido bueno, que lo deja tranquilo, que nos enseñan cosas, pero con esto no digo que ya ganamos todo. Fue un partido interesante y se viene ahora la vuelta".

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Millonarios y Jaguares en Copa Betplay?

El conjunto bogotano tiene que visitar al cuadro cordobés el próximo 11 de mayo, fecha en la que está pactada la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, en horario aún por definir. Millonarios sigue mostrando un buen nivel.